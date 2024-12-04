İlk sınıfta cerrahi son sınıfta dermatoloji

Semra KARDEŞOĞLU

Sağlıkta şiddet yönelik yetersiz önlemler her günü daha fazla sağlık çalışanının şiddete hedef olmasına yol açıyor. Bu durum gençleri meslekten uzaklaştırırken tıp fakültesi öğrencilerinin branş seçimini etkiliyor.

Hekimler giderek şiddete daha az hedef olacaklarını düşündükleri uzmanlık alanlarını seçiyor. Bu duruma ilişkin yapılan araştırma, tıp öğrencilerini branş seçiminin her üst sınıfa geçtikçe değiştiğini ortaya koydu.

MEZUNİYET YAKLAŞTIKÇA TERCİH DEĞİŞMİŞ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kliniği’nden Dr. Muhammed Alp Özdemir ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Dr. Gökmen Karabağ’ın çalışması “Hekime yönelik şiddetin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Seçimindeki Etiği” başlığını taşıyor. Çalışma, baş editörlüğünü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün üstlendiği Adli Tıp Bülteni’nin son sayısında yayımlandı.

Araştırmaya 2019-2020 akademik yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören 983 öğrenci katıldı. Katılımcı öğrencilerin yaş ortalaması 20,83. Tercih etmeyi düşündükleri branşlar sınıflar açısından incelendiğinde, fakülteye yeni başlayan öğrencilerin daha çok cerrahi branşları tercih etmeyi düşündüğü gözlenmiş. Ancak mezuniyet yaklaştıkça bu ilginin dahili branşlara yöneldiği görülmekte.

Birinci sınıf öğrencilerinin ilk sırada tercih ettiği bölüm Kalp ve Damar Cerrahisi iken, altıncı sınıf öğrencilerinin ilk sırada tercih ettiği bölüm Aile Hekimliği sonra dermatoloji, üçüncü sırada göz hastalıkları olmuş.

Öğrencilerin %15,9’u şiddetle karşılaşmış. En çok şiddet olayı acil servislerde meydana gelmiş. Şiddet faili çoğunlukla 30-45 yaş aralığında erkek.

Çalışmada elde edilen sonuçların bir bölümü şöyle sıralanmış:

•Öğrencilerin %53,3’ü şiddet olaylarının Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihlerini etkileyeceğini ifade etmiş.

•Öğrencilere göre, fiziki şartlar ve personel sayısında yetersizlik ile usulsüz işlemlerin reddi, şiddet nedenleri arasında başı çekmekte.

•Çalışmaya katılan 983 öğrenciden hiçbiri önlemlerin yeterli olduğunu cevabını vermemiş.

•Öğrenciler yasal yaptırımların yeniden düzenlenmesini ve hekimlerin hukuki ve idari olarak desteklenmesini alınabilecek önlemler arasında görmekte.

Çalışmanın sonuç bölümünde “Hekime yönelik şiddete karşı sistemsel ve hukuki altyapının doğru bir şekilde hayata geçirilmesi” önerildi.