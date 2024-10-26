İlk yarıda tükettiler

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 24 Temmuz 2018 tarihinde kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetleri nedeniyle kısa sürede ülkenin en tartışmalı kurumlarından biri haline geldi. 2019’da 344 milyon 531 milyon TL olan kurumun toplam bütçesi, 2024 yılında 4,1 milyar TL’ye kadar çıkarıldı. Bu yıl için temsil ve tanıtma ödeneği 656 milyon 410 bin TL olan Başkanlık, yılın ilk yarısında bu ödeneği aşarak 849 milyon 596 bin TL harcadı.

Muhalefetin, “kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmek” ile eleştirdiği İletişim Başkanlığı’na 2025 yılı için ise 6 milyar 155 milyon TL bütçe öngörüldü. Başkanlığını Fahrettin Altun'un yaptığı idarenin 2025 yılı bütçe teklifi, Başkanlığın temsil ve tanıtma harcamasını da ortaya koydu. Başkanlığın Ocak 2023-Haziran 2024 dönemindeki temsil harcamasının 2 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi.

ÖDENEK AŞILDI

İletişim Başkanlığı’nın bütçe verilerine göre, 2023 yılında başkanlığa 327 milyon 913 bin TL’lik temsil ve tanıtma ödeneği verildi. Başkanlık, 327,9 milyon TL’lik ödeneği aşarak 2023’te 1 milyar 92 milyon 966 TL’lik harcamaya imza attı.

Başkanlığın 2024 yılı temsil ve tanıtma ödeneği ise 656 milyon 410 bin TL oldu. İletişim Başkanlığı, 2024 yılının tamamı için verilen temsil ve tanıtma ödeneğini yılın henüz ilk yarısında aştı. Buna göre, İletişim Başkanlığı'nın Ocak-Haziran 2024 dönemin temsil ve tanıtma harcaması kayıtlara, 849 milyon 596 bin TL olarak geçti. Başkanlığın Ocak 2023-Haziran 2024 dönemini kapsayan bir buçuk yıllık temsil ve tanıtma harcamasının ise 1 milyar 942 milyon 563 bin TL olduğu bildirildi.

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DEV ARTIŞ

Bütçesi katlanarak artan İletişim Başkanlığı’nın personel ordusu da her yıl büyüyor. İletişim Başkanlığı’nın personel sayısı, 2022, 2023 ve 2024 yıllarındaki personel sayısı şu şekilde:

• 2022: 943

• 2023: 1404

• 2024*: 1656

(Ocak-Haziran)*