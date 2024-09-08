İlkan Karaman kimdir? İlkan Karaman'ın hayatı ve kariyeri

Basketbol camiasını yasa boğan haber, Muğla'dan geldi. Milli Basketbolcu İlkan Karaman, yaşanan bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

İLKAN KARAMAN'IN DOĞUM YERİ VE OYNADIĞI KULÜPLER

13 Mayıs 1990 tarihinde Tekirdag'da doğan İlkan Karaman, uzun forvet olarak kariyerine 2007 yılında Tofaş'ta başladı. İlkan Karaman; sırayla Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Büyükçekmece Belediyesi'nde forma giydi. Ardından Fransa'nın Cholet takımında oynayan İlkan Karaman, en son Çayırova Belediyesi'nde forma giyiyordu.

İLKAN KARAMAN'IN MİLLİ TAKIM KARİYETİ

İlkan Karaman, 2009 FIBA Avrupa 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası ve 2010 FIBA Avrupa 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 20 yaş altı millî basketbol takımının formasını giydi.Karaman, 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde de Türkiye Milli Takımı formasıyla ter döktü.

İLKAN KARAMAN'IN ÖLÜM NEDENİ

İlkan Karaman, 8 Ekim 2024 günü Datça'da yol kenarında benzin alan arkadaşını beklerken başka bir aracın çarpması sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti.