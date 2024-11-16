İlkay Akkaya'nın Bursa konseri yine yasaklandı

Sanatçı İlkay Akkaya’nın Bursa’da düzenleyeceği konsere Osmangazi Kaymakamlığı izin vermedi.

Akkaya, konser yasağını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

"YAZIKLAR OLSUN"

“Bugün Bursa Osmangazi’deki konserimiz kaymakamlık tarafından yine yasaklandı. Üstelik önceki yasaklama için açtığımız davayı kazanmamıza rağmen, hukuku yine çiğneyerek. Vandalların yakıp yıkma tehditlerine dava açacaklarına konser yasakladılar. Yazıklar olsun. Bu konser öyle ya da böyle yapılacak. Dava açtık yine. Bursa,demokrasiden bihaber bir avuç vandala mı teslim edildi? Göreceğiz.”

Bugün Bursa Osmangazi’deki konserimiz kaymakamlık tarafından yine yasaklandı. Üstelik önceki yasaklama için açtığımız davayı kazanmamıza rağmen, hukuku yine çiğneyerek. Vandalların yakıp yıkma tehditlerine dava açacaklarına konser yasakladılar. Yazıklar olsun. — ilkay Akkaya (@kizilirmakilkay) November 16, 2024

İlkay Akkaya’nın 31 Ekim 2022’de Nilüfer’de düzenleyeceği konser de Kaymakamlık tarafından ‘kamu düzeni ve güvenliği’ gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı. Konser, Ülkü Ocakları Nilüfer İlçe Başkanlığı'nın Nilüfer Kaymakamlığı'na yazdığı dilekçe üzerine iptal edilmişti.