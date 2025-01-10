İlkay Çiçek: Menderes’in en büyük kangreni pazaryeri

Menderes Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İzmirli gazeteciler ile bir araya geldi. Menderes Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen kahvaltı etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Çiçek, “Menderes Belediyesi olarak 9'uncu ayı atlattık. Kısıtlı bütçe ile büyük işler başardık. 4 senede verdiğimiz sözleri tutarak Menderes’i daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Menderes, sanayinin tarihin turizmin iç içe olduğu bir yer. Bu sene doluluk oranları rekor kırdı. Ama ön plana çıkmıyor. Oda kurduk, tanıtma faaliyetlerine devam edeceğiz. Kardeş ilçelerle ön plana çıkaracağız” diye konuştu.

MENDERES’E KENT LOKANTASI GELİYOR

Kent lokantasının 1 ay içinde açılacağını müjdeleyen Çiçek, ilerleyen günlerde hayata geçirilecek projeleri şöyle aktardı: “Menderes’in en büyük kangreni pazaryeri, 120 bin nüfusu kaldırmıyor. Otopark ve yeni pazaryeri yapacağız. İzmir Büyük Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile görüşüp çöp tesisi hakkında konuştuk. Kesin olarak Menderes’te böyle bir tesis açılmayacağının sözünü aldım” ifadelerini kullandı.