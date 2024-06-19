İlkay Gündoğan attı, Almanya kazandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Almanya, Macaristan’ı 2-0 mağlup etti.



Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) ikinci haftasında A Grubu’nda Almanya ile Macaristan, Stuttgart Arena’da karşı karşıya geldi.

Hollandalı Danny Makkelie’nin düdük çaldığı müsabakada Almanya, 22. dakikada öne geçti. İlkay Gündoğan’ın pasında Jamal Musiala topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Panzerlerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

67. dakikada sol kanattan Mittelstadt’ın pasında ceza sahası içinde İlkay Gündoğan’ın şutunda top ağlara gitti ve Almanya 2-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.