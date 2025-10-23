Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi

Ajans Haberleri
  • 23.10.2025 15:13
  • Giriş: 23.10.2025 15:13
  • Güncelleme: 23.10.2025 15:13
Kaynak: AA
İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda ağrı hisseden İlkay'ın yapılan MR tetkiklerinde sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandı.

BirGün'e Abone Ol