İlkay Gündoğan Ne Zaman Dönecek? | İlkay Gündoğan Sakatlık Durumu 2025

Galatasaray’ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak. Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı öncesinde antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcu, tam 5 resmi karşılaşmayı kaçırdı. Taraftarlar, “İlkay Gündoğan ne zaman dönecek?” ve “Sakatlığı ne durumda?” sorularını merak ediyor. İşte İlkay Gündoğan’ın sakatlık durumu ve sahalara dönüş tarihiyle ilgili son gelişmeler…

İLKAY GÜNDOĞAN’IN SAKATLIĞI NASIL OLDU?

Galatasaray formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlandı. Kas grubunda zorlanma tespit edilen başarılı futbolcu, tedavi sürecine hemen başladı. Bu sakatlık sonrası Göztepe, Trabzonspor, Ajax ve Kocaelispor maçlarında kadroda yer almadı.

İLKAY GÜNDOĞAN NE ZAMAN DÖNECEK?

Yıldız futbolcu sakatlığını büyük ölçüde atlatmış durumda. Kocaelispor maçında tedbir amaçlı olarak kadroya alınmayan İlkay Gündoğan, çalışmalarını bireysel antrenmanlarla sürdürüyor. Son duruma göre, milli ara sonrasında oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroya dönmesi bekleniyor.

Galatasaray teknik ekibinden gelen bilgilere göre, İlkay’ın Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek. Sağlık ekibinin kontrolünde yapılan testlerde kas kuvvetinin toparlandığı ve oyuncunun fiziksel olarak hazır hale geldiği belirtildi.

İlkay Gündoğan’ın 2025 Sezonu Performansı

Galatasaray’a transferiyle büyük ses getiren İlkay Gündoğan, bu sezon şu ana kadar 7 resmi maçta forma giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydederek takıma skor katkısı sağladı.

İstatistik Değer Oynadığı Maç 7 Gol 1 Asist 1 Sakatlık Nedeni Kas zorlanması Beklenen Dönüş Gençlerbirliği maçı (milli ara sonrası) Fenerbahçe Derbisi Durumu İlk 11’de başlaması bekleniyor

TEKNİK EKİPTEN AÇIKLAMA

Galatasaray teknik heyetinden yapılan bilgilendirmede, “İlkay Gündoğan’ın sakatlık süreci planlandığı gibi ilerliyor. Oyuncumuzun tedaviye yanıtı çok iyi. Milli arada tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.” ifadeleri yer aldı.

İlkay Gündoğan ne zaman dönecek?

İlkay Gündoğan’ın milli ara sonrası oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe derbisinde ise ilk 11’de sahaya çıkması planlanıyor.

İlkay Gündoğan hangi maçlarda oynamadı?

Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan Gündoğan, Göztepe, Trabzonspor, Ajax, Kocaelispor ve Bodo/Glimt maçlarında forma giyemedi.

İlkay Gündoğan’ın sakatlığı neydi?

Tecrübeli futbolcu, antrenman sırasında kas grubunda zorlanma yaşamış ve bu nedenle birkaç haftalık tedavi sürecine alınmıştı.

Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Sağlık ekibinin raporuna göre İlkay Gündoğan’ın Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor. Oyuncu, milli aradan sonra tam kadroya katılacak.