İlkay Gündoğan sakatlandı | Ne zaman sahalara geri dönecek?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesinde gerçekleştirilen son idmanda, İlkay Gündoğan ağrı hissederek çalışmayı tamamlayamadı.

Yapılan MR tetkiklerinde sağ arka adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiği ifade edildi. Bu tür adale sakatlıkları “hamstring zorlanması” grubuna giriyor. Bu açıklama, kulüpten yapılan resmi duyuruda yer aldı.

Adale Zorlanması Nedir?

Arka adale grubunda yer alan hamstring kasları, ani hızlanma, durma ve yön değişimleri sırasında yoğun yük altına girer. Zorlanma meydana geldiğinde kas lifleri aşırı gerilir ve küçük yırtıklar oluşabilir. Kanama (mekanik mikrovasküler yırtılma) ise zorlanmanın ardından görülebilir.

Orta düzeyde zorlanma ve kanama, genellikle birkaç haftalık dinlenme ve rehabilitasyon süreci gerektirir. Bu süreçte oyuncunun antrenman yükü kontrollü artırılır.

İYİLEŞME SÜRECİ VE TAKIMA DÖNÜŞ ZAMANI

İlkay’ın sakatlığının şiddeti “orta düzey” olarak tanımlanmış. Bu sınıflandırma doğrultusunda genellikle 2 – 4 hafta arasında sahalardan uzak kalma öngörülür. Tekrarlama riski ve tam iyileşmeden önce sahaya dönüşün yaratacağı tehlike göz önünde bulundurularak tedaviye hızlı ve sistemli bir şekilde başlandı.

Parametre Detay Sakatlık Bölgesi Sağ arka adale (hamstring grubu) Durum Orta düzey zorlanma ve kanama Saha Dışı Süre Tahmini Yaklaşık 2-3 hafta Tedavi Planı Tedavi + kontrol testleri + kademeli yük artırımı

İlkay Gündoğan tam olarak ne zaman sahalara dönebilir?

Kulüpten yapılan açıklamaya istinaden, 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenir. Ancak iyileşme süreci her oyuncuda farklı ilerlediğinden, tam dönüş için fizyoterapist ve kulüp doktoru onayı beklenmeli.

Bu tür hamstring zorlanması ne kadar yaygın ve ne riskler içeriyor?

Hamstring adalesi sporcular arasında sık sakatlık bölgesidir. Erken dönüş veya kontrolsüz yük artışı halinde yeniden zorlanma veya tam yırtılma riski vardır. Bu yüzden tedavi süreci önemlidir.