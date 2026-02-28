İlkay Gündoğan’dan yoğun takvim eleştirisi

Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, LinkedIn’de kaleme aldığı yazıda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatını değerlendirdi.

35 yaşındaki futbolcu, yeni formatın taraftarlar açısından daha heyecanlı bir rekabet sunduğunu kabul ederken, artan maç sayısı ve yoğun takvim konusunda endişelerini dile getirdi.

Gündoğan, “Derin endişelerim var” ifadesini kullanarak oyuncu sağlığına dikkat çekti.

“HEYECAN ARTTI”

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gündoğan, yeni formatla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

“Yeni format çıktığında eleştirmiştim ancak 1,5 sezonun ardından itiraf etmeliyim ki taraftarlar için Şampiyonlar Ligi’ni çok daha heyecanlı hale getiriyor. Galatasaray’ın oynamadığı günlerdeki maçları izlemek de benim için keyifli.”

Eski sistemde grupların erken netleştiğini vurgulayan deneyimli futbolcu, mevcut formatta üst düzey takımların son maç gününe kadar mücadele etmek zorunda kaldığını ve bunun rekabeti artırdığını belirtti.

“İNCE BİR BUZUN ÜSTÜNDE YÜRÜYORUZ”

Gündoğan, değerlendirmesinin devamında yoğun fikstüre dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Her madalyonun iki yüzü var. Sporun cazibesi artarken iş yükü de inanılmaz derecede yükseldi. Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, genişletilmiş Dünya Kupası, Kulüpler Dünya Kupası ve uluslararası maçlar arasında ince bir buzun üzerinde yürüyoruz.”

Genç oyuncuların geleceğine de değinen İlkay Gündoğan, kariyerlerini çok yüksek maç sayılarıyla tamamlayabileceklerine işaret ederek, bunun uzun vadeli fiziksel ve zihinsel etkilerinin henüz bilinmediğini vurguladı.