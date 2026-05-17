Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan altın madalya

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında İlke Özyüksel Mihrioğlu altın madalya kazandı.

Spor
  • 17.05.2026 13:51
  • Giriş: 17.05.2026 13:51
  • Güncelleme: 17.05.2026 13:53
Kaynak: Spor Servisi
İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan altın madalya
AA

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında kadınlarda altın madalyanın sahibi oldu.

Pazarcık kentindeki organizasyonda kadınlar final etabında mücadele eden İlke, 18 sporcu arasında 1459 puanla zirvede bitirdi.

Başarılı sporcu, bu sonuçla Dünya Kupası kadınlar kategorisinde ilk altın madalyasını kazandı.

BirGün'e Abone Ol