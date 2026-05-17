İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan altın madalya
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında kadınlarda altın madalyanın sahibi oldu.
Pazarcık kentindeki organizasyonda kadınlar final etabında mücadele eden İlke, 18 sporcu arasında 1459 puanla zirvede bitirdi.
Başarılı sporcu, bu sonuçla Dünya Kupası kadınlar kategorisinde ilk altın madalyasını kazandı.