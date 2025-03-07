‘İlkem Şahin yalıyı sat, haklarımızı öde’

Emek Servisi

İŞ Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin'in konkardato ilan ederek KFC ve Pizza Hut'ta çalışan yaklaşık 7 bin işçinin mağduriyetine neden olmasına karşı işçilerin tepkisi sürüyor.

İşçiler dün İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelerek "İlkem Şahin yalıyı sat, haklarımızı öde", “İşçiler köle değildir”, “Direne direne kazanacağız” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

Şirketin konkordato ilanıyla mağdur edilen ve tazminatları ile iki aylık maaşlarını alamayan işçiler, İlkem Şahin'in 50 milyon liralık yalı satın almasına da tepki gösterdi. Bakırköy'den hakları için haykıran işçiler daha sonra burada oturma eylemi gerçekleştirdi.