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İlkem Yapı Tarsus Spor - BOTAŞ: 84-87

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 16:37
  • Giriş: 25.11.2023 16:37
  • Güncelleme: 25.11.2023 16:37
Kaynak: DHA
İlkem Yapı Tarsus Spor - BOTAŞ: 84-87

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı Hasan Ok Özkan Çağlayan
İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Büşra Akgün 17, Terezia Palenikova 24, Khadijiah Cave 22, Işılay Eğin 1, Danielle Robinson 20.
BOTAŞ: Lyndra Weaver 19, Natasha Nicole Mack 20, Manolya Kurtulmuş 5, Saliha Mandıracı 6, Ninal Güngör Yıldırım 9, Lindsay Allen 13, Taya Reimer 15.
1. PERİYOT: 15-22
İLK YARI: 41-45
3. PERİYOT: 64-69

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Mersin'de, İlkem Yapı Tarsus Spor - Botaş karşı karşıya geldi. İlkem Yapı Tarsus Spor; Büşra Akgün, Terezia Palenikova, Khadijiah Cave, G. Merice Davis, Danielle Robinson beşlisi ile çıktığı parkede, BOTAŞ'a 87-84 mağlup oldu. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)

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