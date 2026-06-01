İlker Başbuğ’dan Özgür Özel çıkışı: Fetöcülükle suçlanabilecek son isimlerden biri!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada dile getirdiği "FETÖ" sözlerinin yarattığı tartışmalara bir yanıt da Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan geldi.

İlker Başbuğ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını anmazken, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri’deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir — İlker Başbuğ (@ilkerbasbugcom) June 1, 2026

ESKİ VEKİLLER DE KILIÇDAROĞLU'NA YANIT VERMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’ye ilişkin sözlerine eski CHP Milletvekili İhsan Özkes ve Hüseyin Aygün'den de yanıt gelmişti.

Özkes, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde kendisine “Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun?” diye sorduğunu belirterek, “CHP kimliği bu yakınlaşmaya asla uygun değildir dedim. Kılıçdaroğlu bozuldu, hiçbir şey söylemedi” ifadelerini kullanmıştı.

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün de, Gezi Direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın cenazesinin toprağa verildiği gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ifade etmiş; görüşmede cemaat eleştirilerini sürdürmemesi yönünde telkin aldığını söyleyerek, "Bu eleştirilerden hiçbir zaman geri durmayacağımı söyledim" demişti.

Aygün'ün açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, yasal yollara başvuracaklarını açıklamıştı.