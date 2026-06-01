Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İlker Başbuğ’un açıklamalarına Özgür Özel'den teşekkür

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye ilişkin açıklamalarının yarattığı tartışmaya bir yanıt da İlker Başbuğ'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbuğ "Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir" dedi. Başbuğ'un açıklamalarına Özel'den teşekkür mesajı geldi.

Güncel
  • 01.06.2026 16:23
  • Giriş: 01.06.2026 16:23
  • Güncelleme: 01.06.2026 17:57
Kaynak: Haber Merkezi
İlker Başbuğ’un açıklamalarına Özgür Özel'den teşekkür
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada dile getirdiği "FETÖ" sözlerinin yarattığı tartışmalara bir yanıt da Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan geldi. Özgür Özel ise Başbuğ'un açıklamalarına bir teşekkür mesajıyla karşılık verdi.

İlker Başbuğ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını anmazken, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri’deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir"

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞBUĞ'A TEŞEKKÜR

Özgür Özel ise İlker Başbuğ'un bu açıklamalarına bir teşekkür mesajıyla karşılık verdi. Sosyal medya hesabından Başbuğ'un açıklamasını alıntılayan Özel şu ifadeleri kullandı:

"26.⁠ ⁠Genelkurmay Başkanımız Sayın İlker Başbuğ’un kumpaslara karşı verdiği tarihi mücadeleye şahidim. Bugün gösterdiği incelik için de kendisine yürekten teşekkür ediyorum."

ESKİ VEKİLLER DE KILIÇDAROĞLU'NA YANIT VERMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’ye ilişkin sözlerine eski CHP Milletvekili İhsan Özkes ve Hüseyin Aygün'den de yanıt gelmişti.

Özkes, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde kendisine “Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun?” diye sorduğunu belirterek, “CHP kimliği bu yakınlaşmaya asla uygun değildir dedim. Kılıçdaroğlu bozuldu, hiçbir şey söylemedi” ifadelerini kullanmıştı.

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün de, Gezi Direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın cenazesinin toprağa verildiği gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ifade etmiş; görüşmede cemaat eleştirilerini sürdürmemesi yönünde telkin aldığını söyleyerek, "Bu eleştirilerden hiçbir zaman geri durmayacağımı söyledim" demişti.

Aygün'ün açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, yasal yollara başvuracaklarını açıklamıştı.

İhsan Özkes geçmişi anlattı: ‘Cemaatle yakınlaşmak bize zarar verir’ dedim, Kılıçdaroğlu bozuldu
Hüseyin Aygün, Kılıçdaroğlu ile Ali İsmailin cenaze günündeki görüşmesini anlattı
BirGün'e Abone Ol