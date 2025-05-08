İlker Canikligil'den tahliye sonrası ilk mesaj

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 26 Mart'ta tutuklanan ve 7 Mayıs'ta tahliye edilen İlker Canikligil, sosyal medya hesabından “Tüm mesajlara, desteklere çok çok teşekkürler. Bir süre telefondan uzak olmak istiyorum” açıklaması yaptı.

Sosyal medya platformu üzerinden tüm destek mesajları için teşekkürlerini sunan Canikligil'in paylaşımı şu şekilde: "Evet geri döndüm. Tüm mesajlara, desteklere çok çok teşekkürler. Bir süre telefondan uzak olmak istiyorum ve herkese tek tek teşekkür etmem imkansız ama yarın Habersizler’de görüşmek üzere!"

Evet geri döndüm. Tüm mesajlara, desteklere çok çok teşekkürler. Bir süre telefondan uzak olmak istiyorum ve herkese tek tek teşekkür etmem imkansız ama yarın Habersizler’de görüşmek üzere! — ilker canikligil (@ilkercanikligil) May 8, 2025

NE OLMUŞTU?

Canikligil, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda “Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar” demişti.

YouTube videosunda ise şöyle söylemişti: “Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında: ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamımseni yönetecek.’ Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var: Execute Order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

Yönetmen İlker Canikligil, bu ifadeleri nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” iddiasıyla 25 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen yönetmen Canikligil, 26 Mart'ta tutuklanmıştı.