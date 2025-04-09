İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında ve nereli?
İlkin Aydın hem oyunuyla hem de son dönemdeki duruşuyla kamuoyunda oldukça popüler bir spordu. Peki İlkin Aydın kim, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? Tüm detaylar haberimizde.
Türk voleybolunun parlayan yıldızlarından biri olan İlkin Aydın, genç yaşına rağmen hem kulüp seviyesinde hem de milli takımda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Galatasaray forması giyen başarılı smaçör, Türkiye'nin uluslararası arenada adını duyurmasında önemli rol oynayan isimlerden biri. Peki, İlkin Aydın kaç yaşında? İlkin aydın nereli? Hangi turnuvalarda başarı kazandı? İşte tüm detaylarıyla İlkin Aydın'ın hayatı ve kariyeri...
İLKİN AYDIN KAÇ YAŞINDA VE HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?
- Doğum tarihi: 5 Ocak 2000
- Doğum yeri: Ankara, Türkiye
- Boyu: 1.83 m
- Kilosu: 74 kg
- Pozisyon: Smaçör
- Forma numarası: 2
- Mevcut kulübü: Galatasaray
Milli takım kariyeri: 2018’den itibaren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyiyor.
Kulüp Kariyeri: İlkin Aydın voleybol kariyerine küçük yaşlarda başladı ve kısa sürede yükselişe geçti:
- 2015-2016: İlbank
- 2016-2017: TVF Spor Lisesi
- 2017-günümüz: Galatasaray
Galatasaray formasıyla Avrupa’da da boy gösteren Aydın, hem yerel hem uluslararası kupalarda önemli katkılar sağladı.
İLKİN AYDIN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
İlkin Aydın, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın son yıllardaki büyük başarılarında aktif rol aldı:
- 2021 İslami Dayanışma Oyunları – Altın madalya
- 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası – Bronz madalya
- 2021 Voleybol Milletler Ligi (VNL) – Bronz madalya
- 2022 Akdeniz Oyunları – Gümüş madalya
- 2023 Voleybol Milletler Ligi (VNL) – Şampiyonluk
- 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Şampiyonluk
- 2023 Voleybol Dünya Kupası – Şampiyonluk
- 2024 Paris Olimpiyatları – Kadroda yer aldı
İLKİN AYDIN KULÜP BAŞARILARI
- 2020-2021 CEV Kupası – İkincilik (Galatasaray)
- 2023-2024 Balkan Kupası – Şampiyonluk
- 2024-2025 Balkan Kupası – Şampiyonluk
- 2024-2025 Balkan Kupası – “En İyi Smaçör” ödülü
İLKİN AYDIN NERELİ?
İlkin Aydın’ın ailesi Artvin kökenlidir. Babası Şavşat’ın Çavdarlı köyünden, annesi ise Borçka’nın Muratlı köyündendir.
İLKİN AYDIN KAÇ YAŞINDA?
2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.
İLKİN AYDIN NERELİ?
Aslen Artvinli, Ankara doğumludur.
İLKİN AYDIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
İlbank, TVF Spor Lisesi ve Galatasaray.
İLKİN AYDIN MİLLİ TAKIMDA NE ZAMANDAN BERİ OYNUYOR?
2018 yılından bu yana A Milli Takım’da forma giyiyor.
HANGİ ULUSLARARASI BAŞARILARI VAR?
2023 Avrupa Şampiyonası, VNL ve Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor.