İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında ve nereli?

Türk voleybolunun parlayan yıldızlarından biri olan İlkin Aydın, genç yaşına rağmen hem kulüp seviyesinde hem de milli takımda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Galatasaray forması giyen başarılı smaçör, Türkiye'nin uluslararası arenada adını duyurmasında önemli rol oynayan isimlerden biri. Peki, İlkin Aydın kaç yaşında? İlkin aydın nereli? Hangi turnuvalarda başarı kazandı? İşte tüm detaylarıyla İlkin Aydın'ın hayatı ve kariyeri...

İLKİN AYDIN KAÇ YAŞINDA VE HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Doğum tarihi: 5 Ocak 2000

5 Ocak 2000 Doğum yeri: Ankara, Türkiye

Ankara, Türkiye Boyu: 1.83 m

1.83 m Kilosu: 74 kg

74 kg Pozisyon: Smaçör

Smaçör Forma numarası: 2

2 Mevcut kulübü: Galatasaray

Milli takım kariyeri: 2018’den itibaren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyiyor.

Kulüp Kariyeri: İlkin Aydın voleybol kariyerine küçük yaşlarda başladı ve kısa sürede yükselişe geçti:

2015-2016: İlbank

İlbank 2016-2017: TVF Spor Lisesi

TVF Spor Lisesi 2017-günümüz: Galatasaray

Galatasaray formasıyla Avrupa’da da boy gösteren Aydın, hem yerel hem uluslararası kupalarda önemli katkılar sağladı.

İLKİN AYDIN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

İlkin Aydın, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın son yıllardaki büyük başarılarında aktif rol aldı:

2021 İslami Dayanışma Oyunları – Altın madalya

– Altın madalya 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası – Bronz madalya

– Bronz madalya 2021 Voleybol Milletler Ligi (VNL) – Bronz madalya

– Bronz madalya 2022 Akdeniz Oyunları – Gümüş madalya

– Gümüş madalya 2023 Voleybol Milletler Ligi (VNL) – Şampiyonluk

– Şampiyonluk 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Şampiyonluk

– Şampiyonluk 2023 Voleybol Dünya Kupası – Şampiyonluk

– Şampiyonluk 2024 Paris Olimpiyatları – Kadroda yer aldı

İLKİN AYDIN KULÜP BAŞARILARI

2020-2021 CEV Kupası – İkincilik (Galatasaray)

– İkincilik (Galatasaray) 2023-2024 Balkan Kupası – Şampiyonluk

– Şampiyonluk 2024-2025 Balkan Kupası – Şampiyonluk

– Şampiyonluk 2024-2025 Balkan Kupası – “En İyi Smaçör” ödülü

İLKİN AYDIN NERELİ?

İlkin Aydın’ın ailesi Artvin kökenlidir. Babası Şavşat’ın Çavdarlı köyünden, annesi ise Borçka’nın Muratlı köyündendir.

İLKİN AYDIN KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

İLKİN AYDIN NERELİ?

Aslen Artvinli, Ankara doğumludur.

İLKİN AYDIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İlbank, TVF Spor Lisesi ve Galatasaray.

İLKİN AYDIN MİLLİ TAKIMDA NE ZAMANDAN BERİ OYNUYOR?

2018 yılından bu yana A Milli Takım’da forma giyiyor.

HANGİ ULUSLARARASI BAŞARILARI VAR?

2023 Avrupa Şampiyonası, VNL ve Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor.