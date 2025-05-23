İlkokul çocukları yine TÜGVA’nın hedefinde

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller kapsamında öğrenciler hedef alınmaya devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetimde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) İstanbul’da düzenleyeceği yaz kampına ilişkin kentteki ilkokul ve ortaokullarda broşür dağıttığı ortaya çıktı. Kamp 30 Haziran’da başlayacağı ve 7 hafta sürecek.

Broşürde aynı zamanda öğrencilere yönelik düzenlenecek “etkinliklerin” neler olduğu da yer aldı. Buna göre kampa katılan öğrencilere, TÜGVA’da görevli kişilerce “Kuranı Kerim Eğitimi”, “Canım Peygamberim”, “Ahlak eğitimi” dersleri verilecek aynı zamanda futbol, basketbol, voleybol ve akıl-zekâ oyunları etkinlikleri düzenlenecek.

TÜGVA’nın söz konusu etkinliklerinin MEB’den ayrı yapılıyormuşçasına lanse edildiğini ifade eden Veli-der Başkanı Ömer Yılmaz, “Ancak Bakanlık bu tür yapılarla yaptığı protokollerle çocukları bu etkinliklere yönlendiriyor. Çocukları, dini içerikli etkinliklere spor, müzik gibi sosyal faaliyetlerle süsleyerek buralara çekiyor ve ideolojik olarak da çocukları yönlendiren bir çalışmanın içine dahil ediyorlar” dedi.

TÜGVA’nın bu tür etkinliklerde kamu okullarını kullandığına dikkat çeken Yılmaz, “Eğer istekleri çocuklar için bir yaz okulu ise bunun için Bakanlığın yeteri kadar kadrosu ve alanı vardır. Fakat bu tür ideolojik yapıların çocuklarla bu anlamda temas etmesi hem çocukların eğitim hakkı açısından hem pedagojik açıdan sorunludur. Bu yapıların asla çocuklarla bir araya getirilmemesi gerekiyor. Ancak biliyoruz ki dertleri müfredata dahi soktukları dinci eğitimi yaz boyunca da sürdürmek.”