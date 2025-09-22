İlkokul çocuklarına uzay etkinliği

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan Sabiha Gökçen İlköğretim okulunda 3’üncü sınıf öğrencilerine uzay ve gezegenler konulu söyleşi gerçekleştirildi. Çocuklara aynı zamanda uzay konulu kitaplar hediye edildi.

Söyleşiye Yıldız Parçacığı uzay Bilimleri Derneği Kurucu Başkanı Sefa Pişkin katıldı. Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında teleskopla gözlemler gerçekleştiren Pişkin, çalışmalarını, araştırmalarını ve fotoğraflarını NASA ve Türkiye Uzay Ajansı’yla paylaşma fırsatı buldu.