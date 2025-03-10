İlkokul öğrencilerine iftar duası okutturdular

BİRGÜN EGE

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulunda iftar yemeği programı düzenlenerek çocuklara iftar duası okutuldu. Üçüncü sınıf öğrencilerine dua okutulan video, okulun sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Hüseyin Özdemir yaşananlara tepki gösterdi. Özdemir, “Milli Eğitim Bakanlığı tam Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabulünün yıldönümünde okullara Ramazan ayı boyunca yapılacak etkinlikler listesi gönderdi. İlimizde de ilkokul 3.sınıf öğrencilerine iftar duası ettirildi. Bu tip uygulamalarla oruç tutmayan farklı inançlara sahip öğrenciler üzerinde baskı oluşturulmuş, laik eğitim ilkesi çiğnenmiştir” dedi.

Özdemir, “Milli Eğitim Bakanlığının ramazan etkinlikleri tavsiyesi ile yaptığı bu çağrı belli bir inancı ve o inancın ibadet biçimlerini dayatmak anlamına gelmektedir. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı tüm inanç gruplarına eşit mesafede durmalıdır. Laik, bilimsel ve kamusal eğitim ilkesi bunu gerektirir. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak bu tip uygulamalara son verilmesini, okullarda tüm inançlara eşit mesafede durulmasını istiyor; laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz” diye konuştu.