İlkokul öğrencilerine imam hatip dayatması

Ebrar ÖZDEMİR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle imam hatip ortaokul ve liselerine öğrencileri yönlendirme çalışmaları tüm tepkilere karşın devam ediyor. Bunun son örneği ise Muğla’nın Fethiye ilçesinde MEB’e bağlı bir ilkokulda yaşandı. İddiaya göre öğrenci sayısı düşük olan imam hatip ortaokullarının kontenjanlarını doldurmak amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik sınıflarda tanıtım etkinlikleri düzenlendiği öne sürüldü.

MEB’in Temel Eğitim Kurumları Tanıtım Kılavuzu doğrultusunda yürütüldüğü belirtilen bu uygulama kapsamında imam hatip ortaokulu idarecileri, Fethiye’deki bazı ilkokullarda broşür dağıttı.

6 Mayıs Salı günü devlet ilkokullarından birine ikinci kez giden idareciler, 4. sınıf öğrencilerinin dersine girerek yaklaşık 20 dakika boyunca imam hatip okulları ve hafızlık kurslarına dair sunum yaptı. Tanıtım sırasında başörtüsü zorunluluğuna ilişkin bir öğrencinin sorusu üzerine, “Derslerde takmanız gerekiyor” yanıtı verildi.

Uygulamadan rahatsızlığını dile getiren bir öğrencinin velisi, “Yapılanlar tanıtım değil, hükümetin 10 yaşındaki çocuklara yönelik açık bir propagandası, ideolojik stratejisidir. Biz zaten bu okulların varlığından haberdarız. Tercih etmek isteyen aileler kendi kararını verir, gider, kaydını yaptırır. Çocuğumun, velilere hiçbir bilgilendirme yapılmadan bu reklamlara maruz bırakılmasından şikâyetçiyim” dedi.

Durumu diğer ebeveynlerle paylaşmak isteyen veli, diğer velilerin de yer aldığı WhatsApp grubuna İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ortak imzalı dilekçe göndermek için çağrı yaptı. Bunun üzerine okul müdürü kendisine ulaşıp yapılan uygulamanın mevzuata uygun olduğunu belirterek okulun zarar görmemesi için mesajını silmesini ve dilekçe fikrinden vazgeçmesini istedi.