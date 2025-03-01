İlkokulda istismara 47 yıl hapis cezası

İstanbul Güngören’deki bir ilkokulda, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan halk oyunları öğretmeni 60 yaşındaki Naci Songur’un yargılandığı davada karar çıktı. “Hayatım bitti” diyen faile mahkeme heyeti toplam 47 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Halk oyunları öğretmeni Naci Songur, 2 Nisan 2024’te “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. Dört çocuk, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği bünyesindeki Çocuk İzlem Merkezi’nde dinlendi. Üçüncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki bir kız çocuğu, “Kendisini spor salonuna çağıran halk oyunları öğretmeni Naci Songur’un özel bölgelerine dokunduğunu, öptüğünü ve cinsel içerikli videolar izlettiğini” anlattı. Çocuk, Songur’un istismardan önce diğer öğrencileri spor salonun çıkarttığını, bir arkadaşıyla her perşembe günü istismara maruz bırakıldığını ifade ederek “Bunları zorla yapıyordu ve bir şey diyemiyorduk” şeklinde konuştu.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK…

Çocuk İzlem Merkezi’nde dinlenen 8 yaşındaki bir kız çocuğu ise “Naci Songur özel bölgelerime dokunup öpüyordu. Kendi özel bölgesini de bize gösteriyordu… Çağırdığında gitmezsem bana bir şey yapacağını düşünüyordum. Bize videolar izletiyordu” diyerek benzer şekilde yaşadıklarını anlattı.

9 yaşındaki bir başka kız çocuğu da “Bazı kız öğrencileri spor salonuna çağırıyordu. Orada benim özel bölgelerime dokundu” diye konuştu.

KAMERALAR İNCELENDİ

Hazırlanan raporlarda ise çocukların anlatımının samimi ve tutarlığı olduğu, yani doğru söylediklerinin altı çizildi. Okulun güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ise “Çocukların spor salonuna girip uzun süre kaldığını, Songur’un zaman zaman koridora çıkıp etrafa baktığını, spor salonundan çıkan kız çocuklarının üzerini düzelttiğini, diğer öğrencilerinin spor salonuna ‘kapı kilitli olduğu için’ giremediğini" tespit etti.

İfadesi alınan Songur ise suçlamaları kabul etmediğini, öğrenciler ile bireysel olarak değil grup olarak çalıştığını iddia etti. Çocukların aileleri ise “Çocuklar halk oyunlarına katılmak istemediklerini söyledi. Bunu sınıf öğretmeni F.A.’ya anlattık ancak çocukların halk oyunlarına devam etmesi gerektiğini söyledi. Ardından da istismara maruz bırakıldığını öğrendik” dedi.

FAİL ‘HAYATIM BİTTİ’ DEDİ

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 20 Şubat tarihinde karar çıktı. Karar açıklanmadan önce Songur’un son sözleri “40 yıllık meslek hayatımda ve bunca emek vermiş iken böyle bir suçlamayla karşılaşmak son derece üzücüdür, hayattaki en önemli şey mesleğimdir, suçlamayı kabul etmiyorum… Benim hayatım bitmiş durumdadır, beraat bile etsem gerek ailem gerekse toplum içinde düştüğüm durum kötüdür…” şeklinde oldu.

Mahkeme heyeti, Songur’a dört çocuğa karşı “cinsel istismar ve müstehcenlik” suçunu işlediği gerekçesiyle toplam 47 yıl 4 ay hapis cezası verildi.