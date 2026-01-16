İlkokulda karnelerden Atatürk'ün kaldırılmasına ilişkin Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğretmenlerle bir süre görüşen Tekin, daha sonra çıktığı sınıfta öğretmenleri ve çocukları tebrik edip karne dağıttı.

Tekin törenin ardından açıklamalarda bulundu. İlkokul birinci ve ikinci sınıflara ‘gelişim raporu’ ismiyle verilen karnelerden Atatürk’ün resminin çıkarılmasına gelen tepkilere ilişkin açıklama yapan Tekin, muhalefeti suçladı.

"NİYET OKUYUCULUK"

"Okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım" diyen Tekin şunları söyledi: "Biz de Türkiye Yüzyılında Maarif modeli ile beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık."

"Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekte mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Bu açık bir niyet okuyuculuktur. Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama. Bu da karnemiz."