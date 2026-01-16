İlkokulda karnelerden Atatürk'ün kaldırılmasına ilişkin Bakan Yusuf Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğretmenlerle bir süre görüşen Tekin, daha sonra çıktığı sınıfta öğretmenleri ve çocukları tebrik edip karne dağıttı.

Tekin törenin ardından açıklamalarda bulundu. İlkokul birinci ve ikinci sınıflara ‘gelişim raporu’ ismiyle verilen karnelerden Atatürk’ün resminin çıkarılmasına gelen tepkilere ilişkin açıklama yapan Tekin, muhalefeti suçladı.

"NİYET OKUYUCULUK"

"Okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım" diyen Tekin şunları söyledi: "Biz de Türkiye Yüzyılında Maarif modeli ile beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık."

"Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekte mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Bu açık bir niyet okuyuculuktur. Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama. Bu da karnemiz."

Ortaokulda verilen karnedeki Atatürk fotoğrafını gösteren Tekin, ilkokul karnesinden Atatürk'ün kaldırılmasına tepki gösterenlere kızdı.

YKS VE LGS'DE SORU TİPLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Bakan Tekin, 2028 yılında YKS VE LGS'de soru tiplerinde hayata geçirilmesi planlanan değişikliklere ilişkin de açıklama yaptı. Tekin, 2028'den itibaren soru tiplerinin de yeni müfredata göre uygulanacağını belirtti.

Mevcut soruların mevcut müfredata göre olduğunu ifade eden Tekin, 2028 yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilk defa kademeler arası geçiş sınavına girecek öğrenciler için ise yeni müfredat ve yeni programlara göre, yeni ders kitaplarından hazırlanmış sorular olacağını vurguladı. Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklarımız ve gençlerimizin bizim ders kitaplarımız, EBA'da kendileri için paylaştığımız materyaller başta MEBİ olmak üzere dijital ortamlarda kendilerine sunduğumuz imkânlar dışında herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan kademeler arası geçiş sınavına hazırlanacakları bir süreç var önümüzde. Eğer eksiklik hissettikleri bir konu varsa okul müdürlüklerine başvurduklarında DYK dediğimiz okul içerisinde eksik oldukları derslerle ilgili okul yönetimi kendilerine ilave kurslar düzenliyor zaten. Bütün gayemiz, eğitimde fırsat eşitliğini maksimize etmek için bütün çocuklarımızın sosyal devlet mantığı çerçevesinde ücretsiz ve eşit bir biçimde eğitim öğretim fırsatlarından faydalanması. Çocuklarımızın ilave yardımcı kitap, yardımcı kaynak ya da benzeri şeylere asla ihtiyaçları yok. Okullarımızda da bunların alınmasını istemediğimizi defaten söyledik."

Yeni soru tiplerinin yeni müfredatla uyumlu olacağını kaydeden Bakan Tekin, "O yüzden kamuoyunda, eski sorular üzerinden çocuklarımızı yanıltacak şeyler yapanlar olabilir, o konuda da uyarmış olalım" şeklinde konuştu.