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İlkokulda taciz iddiası: Hakimlik serbest bıraktı, İl Milli Eğitim açığa aldı

Burdur'da bir ilkokulda yaşanan olayda, M.Ç. isimli memur, 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ç., hakimlikçe adli kontrolle bırakıldı. Şüpheli, İl Milli Eğitim tarafından açığa alındı.

Güncel
  • 28.03.2025 10:34
  • Giriş: 28.03.2025 10:34
  • Güncelleme: 28.03.2025 10:41
Kaynak: DHA
İlkokulda taciz iddiası: Hakimlik serbest bıraktı, İl Milli Eğitim açığa aldı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki bir ilkokulda memur olarak çalışan M.Ç., 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

M.Ç., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından M.Ç. açığa alındı.

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