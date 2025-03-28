İlkokulda taciz iddiası: Hakimlik serbest bıraktı, İl Milli Eğitim açığa aldı
Burdur'da bir ilkokulda yaşanan olayda, M.Ç. isimli memur, 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ç., hakimlikçe adli kontrolle bırakıldı. Şüpheli, İl Milli Eğitim tarafından açığa alındı.
Kaynak: DHA
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki bir ilkokulda memur olarak çalışan M.Ç., 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
M.Ç., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından M.Ç. açığa alındı.