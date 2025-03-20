İlkokulda taciz iddiasında ilk duruşma: Sanık tahliye edildi

İlayda SORKU

İzmir Bayraklı’daki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’nda 18 yaşındaki temizlik görevlisi D.T.’nin, 8 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, akıl sağlığı raporu alınması için hastaneye sevk edilirken adli kontrol şartı olmadan tahliye edildi.

Davada, Uyum Programı ve Toplum Yararına Programlar kapsamında okulda temizlik görevlisi olarak çalışan D.T.’nin öğrenciye sosyal medya hesabını verdiği, sınıfta sarıldığı ve “Sevgili olalım mı” diye sorduğu iddia edildi. Suçlamaları reddeden D.T., “Ben evden işe, işten eve gidiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme başkanının sanığa ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini hatırlatması üzerine, sanık D.T., sınıfa sadece temizlik için girdiğini iddia etti ve şunları söyledi: “Öğrenci bana ‘Paramı kaybettim’ dedi, ben de verdim. Başka bir konuşma geçmedi.”

OLAYI OKUL BİLDİRDİ

Mağdurun annesi E.Ş. ise, “Olayı bizzat görmedim. Okuldan çağırdılar, gittiğimde öğretmen bildirdi. Kızıma sorunca anlattı” diye konuştu. Mağdur avukatı Semih Akgün ise, “Olaydan sonra mağdur öğrenci büyük travma yaşadı. Okula devam edemedi ve babasının yanına taşınmak zorunda kaldı. Sanığın tutukluluğunun devamını talep ediyoruz. Ayrıca mağdur çocuğun, sanık ile yüz yüze getirilmeden Adli Görüşme Odası’nda (AGO) dinlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BENİM YAZIM DEĞİL DEDİ

Öte yandan mağdur avukatı Akgün, mağdurun çantasından çıkan ve üzerinde sosyal medya hesabı yazılı olan kağıt parçalarını mahkeme heyetine sundu. D.T., mahkeme heyetinin kendisine gösterdiği kağıtlardaki yazının kendi yazısı olmadığını, el yazısının kağıttakinden farklı olduğunu ve sosyal medya hesabı olmadığını ifade etti.

‘ÇOCUK AKLI’ OLABİLİR

Sanık avukatı ise, müvekkilinin haksız yere tutuklandığını ve medyada yer alan haberler nedeniyle baskı oluştuğunu öne sürdü. Mağdur çocuğun yalan söylediğini düşünmediklerini dile getiren avukat, “Ancak çocuk aklıyla hareket etmiş olabilir, yanlış ifade etmiş olabilir. Okuldaki görevliler de olayı görmediklerini söyledi. Müvekkilim 18 yaşına yeni girdi, ayrıca 11 yaşında bir kaza geçirdiği için algılama yeteneği yaşıyla uyumlu değil” dedi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine ve Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine karar verdi. Ayrıca, tüm güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine, tanıkların ifadelerinin alınmasına ve mağdurun Adli Görüşme Odası’nda dinlenmesine karar verildi. Sanık D.T., adli kontrol şartı olmaksızın tahliye edildi. Yargı sürecinin devam ettiği ve nihai kararın hastane raporuna göre şekilleneceği bildirilen mahkemede, bir sonraki duruşma 3 Temmuz saat 14.20’ye ertelendi.