İlkokulda tavan sıvaları öğrencilerinin üzerine çöktü: 3 öğrenci yaralandı

Haber Merkezi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda Kasım 2024'te ders sırasında 3. sınıf öğrencilerinin üzerine tavan sıvaları düştü. Olayın ardından 3 öğrenci hafif şekilde yaralanırken öğrencilerden birinin ise engelli olduğu öğrenildi.

Atatürk İlkokulu idaresi ise olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nden sıvaların yenilenmesi için ödenek istedi.

Konu ile ilgili Eğitim Sen Köyceğiz İlçe Baştemsilcisi Engin Ertaş, “Köyceğiz’in en merkezi ilkokulunda gerçekleşen bu üzücü olay ne ilk ne de son olacaktır. Daha önce de aynı okulda yaşanmış bu olay gösteriyor ki okullar deprem olmadan yıkılacak haldedir. Yaklaşık 20 yıl önce inşaatı sırasından başlayarak yapılan eksikler, hatalar tavanın çökerek sıvaların çocuklarımızın başına düşmesine ve yaralanmalarına neden olmuştur. Sıvasının bile yerinde duramadığı bu okulların durumu içler acısıdır.

Aynı okulumuz daha sene başında okullar eğitim öğretime açılmış olmasına rağmen, iş ve öğrenci güvenliğine aykırı şekilde tadilat halindeydi. Bir yanda ders işleniyor, çocuklar bahçede top oynuyor bir yanda ise molozlar dökülüyordu bahçeye. Ama görülüyor ki yapılan tadilatlar makyajdan öteye geçmeyen, yapısal olmayan çalışmalardır. Oysa ki yıllardır dile getirdiğimiz gibi ne yazık ki eğitimin önceliği depreme dayanıklı binalardır. Daha binasının sağlam olup olmadığı belli olmayan, Köyceğiz Gölü’nün dibinde, sıvılaşma riski bulunan yaklaşık 20 yıllık bu okul binasının durumu netleştirilmeli, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır.

Bir ay kadar önce Eğitim Sen öncülüğünde kurulan “Bilimsel ve Kamusal Eğitim Hakkı Platformu” olarak bu okulun önünde velilere bildiri dağıtarak, okulların depreme dayanıklı hale getirilmesini, hijyen sorunlarının ortadan kaldırılmasını, temizlik personelinin güvenceli olarak yeterli ücret karşılığı çalıştırılması gerektiğini ifade ve talep ettik. Velilerle yaptığımız görüşmelerde velilerin aktardığına göre, okul tuvaletlerinin temiz olmamasından dolayı çocuklarının okulda tuvalete gitmediğini, akşama kadar okul tuvaletini kullanmayıp eve gidince tuvaletlerini yaptığını aktarıyorlar. Bu sorunun ne kadar ciddi ve toplum sağlığını tehdit ettiğinin bir örneğidir. Küçücük çocuğuna temiz bir tuvalet sunamamak ülkemizin ve hepimizin ayıbıdır.

Binaları dökülen, tuvaletinde sabunu, tuvalet kağıdı bulunmayan, tuvaleti temizleyecek personeli eksik olan bu okullar eğitim öğretim için yeterli değildir. Hala okulların fiziki şartlarını düzeltemediğimiz, tuvaletini temiz tutamadığımız yerde eğitim olmaz. Son olay da gösteriyor ki taleplerimiz çok hayatidir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Depremi bekleyecek halimiz yoktur. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz yuvaların, ülkenin en sağlam yapıları olması gerekmektedir.

Buradan velilerimize çağrım, çocuklarını gün boyu eğitim almaları için bıraktıkları okulların güvenli olup olmadığını lütfen sorgulasınlar. Bizlerin vergileri ile yapılan bu okullar bir lütuf değil kamu hizmetidir. Bu okulların yaşanacak bir depremde can kaybına yol açması halinde, bu kayıpların vebali bunun görmezden gelen başta yetkisi olan yöneticiler, sonra sorumluluktan kaçan herkestir.

Toplumun her kesimi sorunlarına sahip çıkarak birleşmeli ve sorunlarını çözmek için sorumluluk almalıdır. Bizlerin sorunlarını ancak yine bizler birleşerek çözebiliriz” ifadelerine yer verdi.



