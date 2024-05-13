İller Bankası’nın Genel Müdürlük binası için 488 milyon TL harcanmış

Ankara’da İller Bankası’nın Genel Müdürlük binasının yapımına 274 milyon lira, tadilatına ise 213 milyon lira ödendiği ortaya çıktı.

Ankara'da bulunan İller Bankası’nın Genel Müdürlük binası için 488 milyon TL harcandığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapım İşi için 29 Mayıs 2018’de 274 milyon 840 bin TL’lik sözleşme yapıldı. Toplam 129 bin 966 metrekare alanda yapılan binaya 2021’de İller Bankası personeli taşınırken, bu kez bina çiçek bakımıyla gündeme geldi. İller Bankası, genel müdürlük binasının içindeki çiçeklerin bakımı için 21 Nisan 2022’de 678 bin 425 TL’lik sözleşme yapıldı.

Binada duvar kaplama, alçıpan tamiratı, asma tavan montajı, döşeme, halı kaplaması, parke döşemesi, banyo dolabı, banko ve kitaplık yapımı, ayakkabılık yapımı, elektronik tesisatların aralarında olduğu bir dizi tadilat için bu kez 6 Mart 2024’te ihale yapıldı. Bina tadilatı için 1 Nisan 2024’te 212 milyon 999 bin 629 TL, devletin kasasından çıktı.

Binanın yaklaşık 3 yılda tadilata ihtiyaç duyması ve tadilata da neredeyse bina yapımı kadar ödeme yapılması dikkatlerden kaçmadı. Binanın yapımına ve tadilatına ödenen tutar 488 milyon TL’ye ulaştı.