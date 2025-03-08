‘ILO 190 derhal onaylanmalı’

CHP'li Gamze Taşcıer, Resmi Gazete’de yayımlanan İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Taşçıer yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “AKP, ilgili tarafların demokratik katılımıyla şekillenecek bir yasama süreci işletmeli ve ILO 190 Sayılı Sözleşmeyi TBMM gündemine taşıyarak ilgili taraflarında şeffaf katılımıyla tam bir mutabakatla yasalaştırmalıdır. Kadın çalışanların haklarını fiilen güvence altına alacak bağlayıcı düzenlemeler, siyasi iktidarın tercihi değil, asli sorumluluğudur.”