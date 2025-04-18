ILO 190'ı temel alan politika belgesi toplu iş sözleşmesine girdi

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile Diebold Nixdorf Teknoloji AŞ işletmesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin eki ve tamamlayıcısı olarak, “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika ve Prosedür Belgesi, dün işyerinde düzenlenen törende imzalandı.

Törende Diebold yönetimi, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar ve merkez yöneticileri, İstanbul 1 Nolu Şube yöneticileri, Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu, işyeri temsilcileri, işçiler ve sendika uzmanları yer aldı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hasan da toplantıya zoom bağlantısıyla katıldı.

"TÜRKİYE ILO 190’I İMZALAMALI"

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin dünyada 47 ülke tarafından imzalandığına, ancak Türkiye’nin hâlâ imzacı ülkeler arasında olmadığına dikkat çekti.

Birleşik Metal-İş’in ILO 190 ile İstanbul Sözleşmesi’nin savunucusu olduğunu belirten Atar, bu sözleşmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ile şiddet ve tacize karşı mücadele açısından yaşamsal önemde olduğunun altını çizdi.

Bu nedenle bu sözleşmeleri dayanak alarak hazırlanan bu politika belgesinin çalışma yaşamında şiddet ve tacize karşı mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgulayan Atar, “Bundan sonra sendika olarak sorumluluğumuz, bu metni diğer toplu sözleşmelerimizle de yaygınlaştırarak uygulamayı izlemek ve gereksinimler doğrultusunda her toplu sözleşme döneminde revize etmektir. Umut ediyoruz ki şiddet ve tacizle mücadelede böylesine kapsamlı ve bütünlüklü bir yaklaşım diğer tüm işyerleri için de örnek teşkil eder” dedi.

"İLHAM VERİCİ BİR ÖRNEK"

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hasan, “Bugün, yalnızca bir belgenin imzalanması değil; aynı zamanda daha güvenli, daha kapsayıcı ve insan onuruna yakışır bir çalışma yaşamı için verilen önemli bir taahhüdün somutlaşmasına tanıklık ediyoruz” dedi.

Hem işyeri yönetimine hem de sendikaya teşekkür eden Hasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün burada imzalanan bu belge, ILO’nun 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin temel ilkelerine dayanmaktadır. Oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanmış olan bu Politika Belgesi; psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik ve dijital şiddetin tüm biçimlerini kapsayan bütüncül bir yaklaşımı benimsemektedir. Önleyici tedbirlerin yanı sıra, şikâyet mekanizmaları ve mağdurlara yönelik destek sistemleriyle de donatılmıştır. İlke ve prosedürleri son derece ayrıntılı şekilde ortaya koyan bu belge, yalnızca imzacı taraflar için değil, çalışma yaşamındaki diğer tüm paydaşlar için de ilham verici bir örnek teşkil edecektir.”

Birleşik Metal-İş İstanbul 1 Nolu Şube Mali Sekreteri ve Kadın Komisyonu Sözcüsü Dilek Türen ise “Sendikamızın ilk kadın profesyonel yöneticisi olarak, yöneticisi olduğum İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı bir işyeri olan Diebold’da karşılıklı uzlaşmayla bu politika metnini toplu sözleşmemizin bir parçası olarak hayata geçirecek olmamızın mutluluğunu ve gururunu taşıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika ve Prosedür Belgesi” imzalandı.