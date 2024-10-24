İltica etmek isteyen binlerce kişi tutukevinde: Amerikan rüyasına cezaevi engeli

Haber Merkezi

Ülkede yaşanan ekonomik krizin yanı sıra birçok sorun nedeniyle yurtdışına iltica eden yurttaşların günden güne artarken ABD'ye iltica etmek için sınırdan 'kaçak yollarla' giren Türkiye vatandaşlarının sayısı 55 bini aştı. Sınırı geçtikten sonra gözaltına alınan ve ABD'deki tutukevlerinde bulunan Türkiye vatandaşlarının sayısının da 15 bini geçtiği bildirildi.

VOA Türkçe'nin haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) resmi verileri Ocak 2021 ve Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 55 bin 808 Türkiye vatandaşının hem Meksika hem de Kanada sınırından 'yasadışı yollarla' sığınmacı olarak ülkeye giriş yaptığı sırada güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını ortaya koydu.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) verilerine göre, sınırdan 'kaçak' geçtikten sonra gözaltına alınan ve ABD tutukevlerinde tutulan Türkiye vatandaşlarının sayısı da 15 bin 151 kişiye ulaştı. ABD’ye 'yasadışı' giren ya da göçmenlik yasalarıyla ilgi suç işlediği iddiasıyla tutuklanan kişiler 'kamp' adıyla ifade edilen ancak içeride kalanların 'cezaevi' olarak tanımladığı göçmen tutukevlerinde bulunuyor.

Sığınmacı Türkiyeliler, gözaltına alındıktan sonra ABD’ye iltica talebiyle mahkemeye çıkartılıyor. ABD’ye iltica talep eden kişinin talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve bir ABD vatandaşının sığınmacı Türkiyelilere sponsor olması durumunda, bir hafta ile 3-4 ay gibi bir süre zarfında tutukevinden serbest bırakılıyor. Sığınmacılardan bazıları da çıkarıldıkları mahkemelerde iltica talepleri reddedildikten sonra Türkiye’ye sınır dışı ediliyor.

ARTIŞTA DEĞİŞİM YOK

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nde 20 yılı aşkın süredir üst düzey görevlerde bulunan eski sınır devriye müdürlerinden ve Teksas Üniversitesi öğretim görevlisi Victor M. Manjarrez Jr., sınırda alınan tedbir ve kararlar sonrasında ABD’ye Meksika sınırından girenlerin sayılarının azaldığını söyledi. Ancak Manjarrez’e göre, Türkiye vatandaşlarının ABD’ye kaçış eğilimi geçtiğimiz yıllara oranla fazla bir değişim göstermedi.