İmalat sanayinde kapasite kullanımı düşüyor

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranındaki gerileme haziran ayında da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, 2025 yılı Haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.842 iş yerinden derlenen verilerle mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise 0,4 puan azalışla yüzde 74,6 olarak kaydedildi.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİMLER

Sektörel bazda bakıldığında, tekstil sektöründe KKO yüzde 69,8, elektronik sektöründe yüzde 69,0, makine ve ekipman sektöründe ise yüzde 68,6 olarak belirlendi. Dayanıksız tüketim mallarında oran yüzde 73,5’e gerilerken, yatırım mallarında yüzde 71,9 olarak gerçekleşti.

Haziran 2024’te yüzde 76,2 olan mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, Mayıs 2025’te yüzde 75,1’e, Haziran 2025’te ise yüzde 74,4’e düşerek yıllık bazda da gerileme gösterdi.