İmalat sanayinde kapasite kullanımı temmuzda düştü

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

TCMB TEMMUZ VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ORAN DA GERİLEDİ

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO ise temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

2024 YILI KAPASİTE KULLANIM ORANLARI

Ocak: 76,2

Şubat: 76,4

Mart: 76,2

Nisan: 76,7

Mayıs: 76,3

Haziran: 76,3

Temmuz: 75,9

Ağustos: 75,4

Eylül: 74,9

Ekim: 74,9

Kasım: 75,6

Aralık: 75,8

2025 YILI KAPASİTE KULLANIM ORANLARI