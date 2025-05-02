İmalat sanayinde yavaşlama 13. ayına girdi

Türkiye’de imalat sektörü, Nisan 2025 itibarıyla üst üste on üçüncü ayda da daralma sinyalleri vermeye devam etti. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan verilere göre, manşet PMI endeksi Nisan’da 47,3 seviyesinde sabit kalarak sektördeki genel bozulmanın sürdüğünü ortaya koydu. Bu değer, 50 eşik seviyesinin altında kalarak sanayi faaliyetlerinde genişleme değil, daralma yaşandığını gösteriyor. Özellikle üretim ve yeni siparişlerdeki düşüş, zorlu piyasa koşullarına işaret ederken, sektör genelinde moral bozucu bir tabloyu teyit ediyor.

ÜRETİM VE SİPARİŞLERDE YAVAŞLAMA SÜRÜYOR

Üretim cephesinde Nisan ayında yaşanan daralma, son bir yılın tamamına yayılan düşüş eğilimini sürdürdü. Firmalar bu yavaşlamayı hem yurt içi hem de uluslararası piyasalardaki durgun taleple ilişkilendirirken, yeni siparişlerdeki azalma da üretim hacmini doğrudan etkiledi. Her ne kadar Mart ayına kıyasla düşüş bir miktar hafiflemiş olsa da sektör halen toparlanma işaretlerinden oldukça uzak. İhracat siparişlerinde de benzer bir zayıflama görülüyor.

İSTİHDAM VE SATIN ALMALARDA AZALMA

İmalatçılar, yeni siparişlerin yetersizliği nedeniyle hem personel sayılarını azaltıyor hem de satın alma faaliyetlerini kısmaya devam ediyor. Nisan ayında istihdam üst üste beşinci ayda da düşerken, satın alma hacimlerindeki gerileme on ikinci ayına ulaştı. Firmalar ayrıca stok seviyelerini de düşürme eğiliminde. Buna karşın, tedarikçilerin teslimat sürelerinde Aralık 2022’den bu yana en güçlü iyileşme kaydedildi; bu durum, talepteki durgunluğun yansıması olarak yorumlanıyor.

MALİYETLERDE YÜKSELİŞ, ENFLASYONİST BASKI ARTIYOR

Türk lirasındaki değer kaybı ve yükselen hammadde fiyatları, imalatçıların maliyet tarafındaki baskısını artırdı. Rapora göre, girdi maliyetleri enflasyonu son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, bu artış nihai ürün fiyatlarına da yansıdı. Nisan ayında üretici fiyatlarındaki enflasyon, son yedi ayın en hızlı artışı olarak kayda geçti. Bu tablo, imalat sektöründe sadece üretim ve istihdam değil, fiyatlar açısından da zorlu bir dönemin sürdüğünü gösteriyor.