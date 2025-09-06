İmalat sanayisinden anti-damping çağrısı

Haber Merkezi

Demir-çelik üreticileri Çin, Rusya, Hindistan ve Uzak Doğu ülkelerinden vergi teşviki ile ithal edilen dampingli ürünlerin haksız rekabet yarattığını vurguluyor. Sektör temsilcilerine göre Uzak Doğu’da devlet korumasıyla üretilen ve standartlara uymayan yabancı kaynaklı demir-çelik, iç pazarı domine ediyor.

Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, “ABD ve AB’nin korumacılık duvarını aşamayan Asya ülkelerinin ihracatında yaşanan artışlar, Türkiye’nin 60 milyon ton seviyesindeki üretim kapasitesinin büyük oranda atıl kalmasına yol açtı” ifadeleriyle demir-çelik sektöründeki durumu özetledi.

Sektör temsilcileri, dünyada uygulanan anti-damping vergilerinin Türkiye’ye de getirilmesini talep ederken Yayan özetle şöyle konuştu: “2020 yılından bu yana Çin’den yapılan ithalat, 10 mislinin üzerinde yükselmiştir. İthalattaki hızlı artış, yerli çelik sanayiinin kapasite kullanım oranının düşük seviyelerde kalmasına neden olmaktadır. Kapasite kullanımındaki bu sınırlılık sektörün sürdürülebilir büyüme potansiyelini olumsuz etkilemektedir.”