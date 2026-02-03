İmalatta daralma 22 aydır sürüyor

Ekonomi Servisi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI ocakta düşüş kaydederek 48,1 düzeyinde gerçekleşti. Endeks, üst üste 22’nci ay 50 eşik değerinin altında kaldı ve imalat sektörünün genel performansında aylık bazda ılımlı bir bozulmaya işaret etti. İmalatçılar ocak ayı itibarıyla talep koşullarının zayıf seyrettiğini belirtti. Bu durum yeni siparişlerde yavaşlamanın devam etmesine yol açtı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre 10 sektörden beşi ocakta üretim hacmini genişletti. Böylece üretim artışı sağlayan sektörler Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek sayıya ulaştı. En güçlü büyüme kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi. Tekstil üretimi son 31 aylık dönemin ilk artışını kaydetti.

Endeks, üst üste 22’nci ay 50,0 eşik değerinin altında kaldı ve imalat sektörünün genel performansında bozulmaya işaret etti. İmalatçılar ocak ayı itibarıyla talep koşullarının zayıf seyrettiğini belirtti. Bu durum yeni siparişlerde yavaşlamanın devam etmesine yol açtı. Yeni siparişlerdeki zayıflamaya bağlı olarak imalatçılar üretim hacmini de azalttı. Böylece üretimdeki daralma üst üste 22’nci aya ulaştı. Ocaktaki düşük aralık ayına göre daha yüksek oranda ölçüldü. Firmalar yılın başında istihdam ve satın alma faaliyetlerinin yanı sıra girdi ve nihai ürün stoklarını da azalttı. Girdi maliyetleri ocak ayında keskin bir şekilde artarken, enflasyon üst üste ikinci ay hızlanarak Nisan 2024’ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.