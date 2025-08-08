İmam hatibi gören lisede vazgeçti

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın yerleştirme sonuçları, eğitim sistemi ve öğrencilerin tercihleri arasındaki uyumsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Ortaokulu dini eğitim veren okullarda tamamlayan başarılı öğrencilerin önemli bir bölümünün, ortaöğretim kademesinde akademik eğitime yönelmesi dikkati çekti.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınavın tercih dönemi, 24 Temmuz’da tamamlandı. Tercih sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçlar, AKP iktidarının eğitim yatırımlarında büyük yer tutan dini ve mesleki eğitimin, “Beklenilen düzeyde” ilgi görmediğini ortaya koydu.

YÜZLERCE İMAM HATİP BOŞ

Sosyal bilimler ve fen liseleri için belirlenen kontenjanların tamamı dolarken Anadolu liselerinde yalnızca 143 kişilik boş kontenjan kaldı. Sayıları giderek artırılan ve eğitim yatırımlarından büyük pay alan imam hatip liselerinde ise büyük boşlukla oluştu. MEB’in verilerine göre, Türkiye genelinde sınavla öğrenci alan 236 Anadolu imam hatip lisesi, kontenjanını dolduramadı. Anadolu imam hatip liselerindeki toplam boş kontenjan sayısı kayıtlara, 3 bin 825 olarak geçti.

MEB’in, LGS Sınavı’nda yüzde 5’lik dilime giren öğrencilerin tercihlerine yönelik paylaştığı tablo da imam hatip ortaokulu mezunlarının önemli bir bölümünün imam hatip liselerini tercih etmediğini gösterdi. Bakanlığın verilerine göre, imam hatip ortaokulu mezunu 5 bin 254 öğrenci LGS Sınavı’nda yüzde 5’lik dilime girdi.

TERCİH ANADOLU VE FEN

Sınavda derece yapan imam hatip ortaokulu mezunu öğrencilerin bin 757’si ortaöğrenim için imam hatip lisesi seçti. İmam hatiplilerin bin 153’ü Anadolu, 2 bin 237’si ise lise tercihini fen liselerinden yana yaptı. Sınavda ilk yüzde 5’e giren üç imam hatip ortaokulu mezunu öğrencinin tercihiise sosyal bilimler lisesi oldu. Mesleki ve teknik eğitim liselerini seçen imam hatiplilerin sayısı ise 104 olarak kayıtlara yansıdı.