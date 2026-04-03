İmam Hatip ayrımcılığı: Okul türüne özel organizasyon

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün yetkilerinde 2022 yılında yapılan değişiklikler ile müdürlüğün adeta özerkliği ilan edildi. Hafızlık eğitimine yönelik yetki ve karar tamamıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne verilirken müdürlüğün merkezden herhangi bir izin almaksızın üniversiteler ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilmesinin önü açıldı.

Müdürlüğe verilen geniş kapsamlı yetkilerin ardından çok sayıda kurum ve kuruluş ile işbirlikleri yapıldı. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkisi doğrultusunda, “Eşitlik ilkesine aykırı” olduğu gerekçesiyle tartışılan bir organizasyona imza attı.

KAMU KAYNAKLARI

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlü ve Önder İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki Öncü Spor Kulübü işbirliğiyle bir kez daha İmam Hatip Spor Oyunları düzenleneceği öğrenildi. 2025 yılında sınırlı sayıda kentte uygulanan projenin 2026 yılı itibarıyla Türkiye geneline yayılması dikkati çekti. Yalnızca imam hatip okullarındaki öğrencilerin ve öğretmenlerin katılabileceği organizasyonla ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Zaten tartışmalı olan bir uygulama, artık doğrudan devlet eliyle ve kamusal kaynaklarla yürütülen ulusal bir organizasyona dönüştürülmüş oluyor” dedi.

İmam Hatip Spor Oyunları organizasyonunun ayrıntıları, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi yazısı ile ortaya konuldu. Yazıda, organizasyonun yalnızca imam hatip ortaokulları ve liselerini kapsayacak şekilde planlandığı ve tüm organizasyonun yalnızca imam hatip okullarında görev yapan öğretmenlerce gerçekleştirileceği görüldü. İmam Hatip Spor Oyunları’nın 15-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

İmam Hatip Spor Oyunları’nın, “Eğitimdeki açık eşitsizliğin yeni halkası” olduğunu savunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “İstanbul’da 17, Anadolu’da beş branş ile başlatılan bu organizasyonun tüm ülkeye yayılması hedeflenmektedir. Yani artık istisna değil, kalıcı bir politika haline getirilmektedir” diye konuştu. Projenin amacının, “Her okulun, her öğrencinin en az bir branşla buluşması” olduğunun altını çizen Özbay, “Peki hangi okulun, hangi öğrencinin?” diye sordu.

İMAM HATİPLER MERKEZDE

Organizasyonu, “AKP hükümetlerindeki imam hatip merkezli eğitim politikasının doğal sonucu” olarak tanımlayan Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı anlayış okul yapımından bütçe dağılımına, öğretmen atamalarından projelere kadar imam hatiplere sistematik biçimde ayrıcalık tanımış, diğer okul türlerini ise ikinci plana itmiştir. Şimdi bu ayrıcalık alanı spor faaliyetleriyle daha da genişletilmektedir. Bu bir ihtiyaçtan doğan tercih değil, kamu gücü kullanılarak belirli bir okul türünün sistematik biçimde desteklenmesidir. Devletin spor organizasyonları neden tek bir okul türüne hizmet eder hâle getirilmiştir?”