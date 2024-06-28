İmam hatip istenmiyor

MEB’in tüm yönlendirmelerine ve aktardığı kaynağa rağmen akademik başarısı düşük olan imam hatipler istenmiyor. Ortaokulda imam hatipte okuyanlar bile lisede Anadolu veya fen liselerini tercih ediyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak. Ardından mahalli yerleştirme sistemiyle nitelikli liseleri kazanamayan öğrenciler liselere yerleştirilecek. Her yerleştirme döneminde olduğu gibi AKP öğrencilerin imam hatibe yerleşmesi için her yolu deniyor. Bunun için herhangi bir masraftan da kısılmıyor. İmam hatiplerin tanıtımı için dahi milyonlar akıtılıyor. Ancak tüm bunlara rağmen akademik başarısı düşük olan imam hatiplerin öğrencileri ise azalıyor. İmam hatip ortaokullarından imam hatip liselerine geçişte bile öğrenci sayısındaki azalma özellikle dikkat çekiyor.

AKP 2012 yılından sonra 4+4+4 sistemine geçişle birlikte ilk iş imam hatip ortaokullarını yeniden açtı. Lisede de imam hatiplerin sayısı çoğalmaya başladı. Öyle ki toplam kamu okulu ile Anadolu liselerinin sayısı azalırken imam hatiplerin sayısı arttı. Buna rağmen AKP’nin çalışmalarının etkisiyle çocuklarını imam hatip ortaokullarına gönderen velilerin birçoğu lisede başka okul türlerini tercih etti.

OKUL SAYISI ARTTI

İmam hatip ortaokullarının yeniden açıldığı ilk sene olan 2012-2013 eğitim-öğretim yılında okul sayısı 1099’du. Toplam öğrenci sayısı ise sadece 94 bin 467’ydi. Aynı yıl imam hatip liselerinin sayısı 708 ve öğrenci sayısı ise 380 bin 771’di. Lisede imam hatip okuyan sayısı ortaokuldakinin 3 katından bile fazlaydı. 2015-2016 eğitim-öğretim yılına kadar imam hatiplerde liselerde okuyan öğrenci sayısı ortaokuldakinden fazlaydı. Bu tarihten sonra ise durum değişmeye başladı. Ortaokul öğrencilerinin sayısı her zaman liseden fazla oldu. 2022-2023 yılında imam hatip ortaokulu sayısı 3 bin 432, öğrenci sayısı ise 695 bin 499 oldu. Liselerdeki imam hatip sayısı ise 1715’e buralarda okuyan öğrenci sayısı ise 480 bin 484’e yükseldi.

2012-2013 yılından itibaren imam hatiplerde ortaokul ve liselerde öğrenci sayıları şöyle oldu:

• 2012-2013: Ortaokul 94 bin 467, lise 380 bin 771

• 2013-2014: Ortaokul 240 bin 15, lise 474 bin 96

• 2014-2015: Ortaokul 385 bin 830, lise 546 bin 443

• 2015-2016: Ortaokul 524 bin 295, lise 555 bin 870

• 2016-2017: Ortaokul 651 bin 954, lise 517 bin 81

• 2017-2018: Ortaokul 723 bin 108, lise 521 bin 218

• 2018-2019: Ortaokul 761 bin 785, lise 498 bin 2

• 2019-2020: Ortaokul 777 bin 439, lise 502 bin 574

• 2020-2021: Ortaokul 714 bin 297, lise 575 bin 21

• 2021-2022: Ortaokul 710 bin 264, lise 515 bin 951

• 2022-2023: Ortaokul 695 bin 499, lise 480 bin 484

İmam hatiplerin istenmediği açıklanan raporlarla da ortaya konuluyor. MEB’in hazırladığı 2022 LGS raporuna göre sınava giren 10 imam hatip ortaokulludan 4’ü imam hatip liselerini tercih etmedi. İmam hatip ortaokulundan mezun olan ve LGS kapsamında liseye yerleşen 35 bin 312 öğrenciden yalnızca yüzde 57,4’ü lisede Anadolu imam hatip lisesini tercih etti. 2021’de ise imam hatip ortaokulu mezunu olarak LGS'ye giren öğrencilerin yüzde 47'si, ortaöğretim hayatına imam hatip lisesinde devam etmek istemedi.

BAŞARILARI DÜŞÜK

İmam hatiplerin tercih edilme sebepleri arasında gerici eğitimin istenmemesinin yanı sıra akademik başarısızlık da dikkat çekiyor. Geçen yıl gerçekleşen YKS’de yerleştirme puanı hesaplanan imam hatip mezunu sayısı 266 bin 828’di. Ancak 4 yıllık bölüme bunların sadece 48 bin 431’i girebildi. Barajın kalkmasına rağmen 4 imam hatip liseliden sadece biri üniversite kazanabildi.

KAYNAKLAR SEFERBER

Tüm bunlara karşın Milli Eğitim Bakanlığı imam hatiplerin başarısını artırmak ve “uluslararası düzeyde tanıtmak” amacıyla kesenin ağzını açtı. MEB, imam hatip okulları için beş hedeften oluşan strateji belirledi. Hedefler kapsamında okulların eğitim kalitesinin de artırılması planlandı. Bu hedeflerden biri “Ülkemizdeki din eğitimi modeli ve kurumlarının uluslararası düzeyde tanıtımına ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek ve bu bağlamda din, dil, tarih ve kültürel bağımız olan ülke ve topluluklarla iş birlikleri geliştirilecektir” ifadeleriyle açıklandı. Hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmalar için gerekli kaynak ise 278 milyon 355 bin 20 TL olarak hesaplandı.