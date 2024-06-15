İmam hatipler için MEB seferber oldu

İmam hatip okullarının başarısını artırmak ve “uluslararası düzeyde tanıtmak” amacıyla yüz milyonlarca TL’lik kaynak ayrılacak. Görünürlüğün artması amacıyla Diyanet’e ve belediyelerle işbirliğine 278,3 milyon TL akıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kaynak kullanım tercihinde ilk sıralarda yer alan dini eğitim için yeni yol haritası çizildi.

Yol haritası, Bakanlığın imam hatip okullarının akademik başarısı ile görünürlüğünün artırılması için kesenin ağzını açacağını gözler önüne serdi. MEB, imam hatip okulları için beş hedeften oluşan strateji belirledi. Hedefler kapsamında okulların eğitim kalitesinin de artırılması planlandı.

ULUSLARARASI TANITIM

Bakanlığın din eğitimine yönelik yol haritası niteliğindeki hedeflerin hayata geçirilmesi için Din Öğretimi Genel Müdürlüğü sorumlu kılındı. Hedefler, Bakanlığın belgelerinde şu şekilde sıralandı:

“• Eğitim öğretim süreçleri iyileştirilecek, öğrencilerin akademik gelişimleri desteklenecek, rehberlik ve mesleki planlama çalışmalarının etkinliği artırılacaktır.

• İmam hatip okullarında inanç ve değerler alanında yürütülen çalışmalar yükseköğretim kurumları ile iş birliğinde geliştirilecektir.

• İmam hatip okullarında yürütülen proje ve sosyal etkinliklerin sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır.

• Ülkemizdeki din eğitimi modeli ve kurumlarının uluslararası düzeyde tanıtımına ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek ve bu bağlamda din, dil, tarih ve kültürel bağımız olan ülke ve topluluklarla iş birlikleri geliştirilecektir.

• Türkiye Yüzyılı perspektifi ve ihtiyaç analizleri doğrultusunda imam hatip okullarında program çeşitliliği güncellenerek güçlendirilecek ve artırılacaktır.”

ALTERNATİF KAYNAKLAR

MEB, imam hatip okullarına yönelik hedeflerin gerçekleşmemesine yol açabilecek riskleri de paylaştı. Akademik ve bilimsel etkinliklere katılım için finans kaynaklarının yeterli olmadığı kaydedilerek, “Din öğretiminde tescil edilen patent, faydalı model, marka ve tasarım sayısı ile ulusal ve uluslararası projelerin niteliğinin artırılması için alternatif finans kaynaklarının bulunamaması” risk olarak değerlendirildi. Hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmalar için gerekli kaynak ise 278 milyon 355 bin 20 TL olarak hesaplandı.

DİYANET İLE İŞBİRLİĞİ

İmam hatip okullarına yönelik beş hedefin hayata geçirilmesi için gerekli olduğu belirtilen ihtiyaçlara yönelik şunlar aktarıldı: “Diyanet İşleri Başkanlığı, yerel yönetimler, üniversiteler ve diğer paydaşlarla işbirliklerinin artırılması. Öğrencilerin mesleki planlamalarını ilgi, istek ve kabiliyetleri doğrultusunda mesleki ve akademik rehberlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi. Yürütülen projeler için görünürlük çalışmalarının artırılması.”

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Hukuksuzluk kalkana dek nöbete devam

İstanbul Beşiktaş’taki İsmail Tarman Ortaokulu’nun, imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesinin durdurulması için 8 yıldır mücadele eden veliler, okul önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada açtıkları tüm davaları kazandıklarını hatırlatan veliler; okul, ortaokul kayıtları almaya başlayana kadar nöbet tutacaklarını bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “4 kez mahkemelerce de kabul edilen haksızlığın giderilmesi için uğraşırken mahkeme kararı uygulanmıyor. Son 3 yıldır dini eğitim veren ortaöğretim kurumlarının sayısı artarken öğrencileri azalıyor. MEB toplumun birçok kesimiyle kavgalı. MEB’in dayatmaları, talep olmayan yerde imam hatip dönüştürmeleri, eğitimi çağdaşlıktan uzaklaştırılması öğrencilerin akademik yetersizliklerine yol açmıştır. Hâlâ okulumuzun İsmail Tarman Ortaokulu olarak öğretime açılmasını bekliyoruz. Veliler ve mahalleliler olarak mahkeme kararlarının uygulandığı güne kadar mücadeleye devam edeceğimizi duyuruyoruz.”