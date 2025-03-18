İmam hatipler kaynaksızlıktan muaf: İHL’lilere belediye bütçesinden dil okulu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullaşma politikasını velilerin ve öğrencilerin taleplerini yok sayarak şekillendirmesi nedeniyle imam hatip okullarının sayısı kontrolsüzce arttı. Okul inşaatlarına yönelik yatırım programında dini eğitimin ağırlığı geçen yıl daha da büyürken akademik eğitim veren liseler kapasite sorunuyla karşı karşıya kaldı. Eğitim yatırımlarını büyük oranda dini ve mesleki eğitim üzerine kuran MEB, imam hatip öğrencilerinin akademik başarısının artırılması için 2020-2024 döneminde 40 milyon TL’lik kaynak kullandı.

MEB’in eğitim yatırımlarından büyük pay alan imam hatip liseleri için yerel yönetimler de kesenin ağzını açtı. AKP idaresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki iki imam hatip lisesine yönelik aldığı karar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

DİL EĞİTİMİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Şubat tarihli toplantısına, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu sunuldu. Raporun konusu, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin dil eğitimlerine yönelik oldu. Komisyon, Mahmut Sami Ramazanoğlu A.İ.L öğrencilerinin Londra’da gerçekleştireceği, Meram Tahir Büyükkörükçü A.İ.L. öğrencilerinin ise Amman’da gerçekleştireceği dil eğitimlerinin masrafının karşılanması için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine yönelik uygun görüş bildirdi.

MASRAFLAR BELEDİYEDEN

Belediyenin Plan ve Bütçe Komisyonu’nca hazırlanan rapor, Meclis Toplantısı’na taşındı. Kentteki iki imam hatip lisesinin öğrencilerinin İngiltere'nin başkenti Londra ve Ürdün'ün başkenti Amman’daki dil eğitimlerinin tüm masraflarının belediye bütçesinden karşılanması için Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a yetki verilmesine yönelik rapor oybirliği ile onaylandı. Belediyenin karşılayacağı masrafların ulaşım, konaklama ve dil eğitimi ücretini kapsadığı belirtildi.

KAMUSAL FAYDA VURGUSU

MEB’in eğitim bütçesi konusunda hemen her yeni eğitim öğretim döneminde algı yönetimine başvurduğunu savunan Öğrenci Veli Derneği Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, imam hatiplere belediye bütçesinden ayrıcalık sağlayan karara yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Eğitim bütçesinden aslan payının imam hatiplere verildiğini söyleyen Gezici, şunları kaydetti:

“Artan yoksulluk kitlesel okul terklerine neden oluyor. Yalnızca bir öğretim yılında okul dışına çıkan 612 bin çocuk, okula kayıtlı olduğu halde okula gitmeyen çocuklar da var. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 7 milyondan fazla çocuk yoksul. Ancak hem merkezi iktidar hem yerel yönetimler, ortak geleceğimizi ilgilendiren bu tabloyu sorun olarak görmüyor. Hepimize ait olan kamunun bütçesi ortak geleceğimiz için kamusal fayda öne alınarak kullanılmalı.”