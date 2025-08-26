İmam hatipler ve meslek yine başarısız

Yerleştirmeye başvuran ve kayıt hakkı kazanan adayların mezun oldukları okul türüne göre dağılımı dikkati çekti. Veriler, büyük yatırımlara karşın imam hatip liselerinin akademik başarısının beklenilen düzeyde artırılamadığını gözler önüne serdi.

ÖSYM’nin verilerine göre, fen lisesi mezunu öğrencilerden 35 bin 992’si YKS yerleştirmelerine başvurdu. Başvuranların 28 bin 438’inin, üniversitelerin lisans bölümüne girmeye hak kazandığı belirtildi. Toplam bin 915 fen lisesi öğrencisinin ise ön lisans bölümlerine yerleştiği bildirildi. Fen lisesinden mezun olan ve Açık Öğretim Fakültesi’nde yer alan bölümlere giren öğrenci sayısı ise 632 olarak kaydedildi. Fen liselilerin lisans bölümüne yerleşme oranı yüzde 79 olarak hesaplandı.

İmam hatip lisesi mezunu öğrencilerden tercih yapan sayısı ise kayıtlara, 162 bin 716 olarak geçti. Yerleştirmeye başvuran toplam 162 bin 716 imam hatip lisesi öğrencisinden yalnızca 41 bin 511’i lisans bölümlerine girebildi. Ön lisans bölümüne girmeye hak kazanan imam hatipli sayısı ise 29 bin 10 ile ifade edildi. İmam hatip mezunu 25 bin 77 öğrenci ise tercihini, açık öğretim fakültelerinden yana kullandı. İmam hatiplilerin lisans bölümüne yerleşme oranı yüzde 25 olarak raporlara yansıdı.

Fen ve imam hatip liselerinin yanı sıra, diğer okul türlerinin dört yıllık örgün programlara yerleşme oranları ise şöyle sıralandı:

• Sosyal bilimler lisesi: Yüzde 69,8

• Anadolu liseleri: Yüzde 33

• Meslek lisesi: Yüzde 6

BAŞARI İÇİN PARA DÖKÜLÜYOR

Din görevlisi yetiştirmek amacıyla kurulan imam hatip liselerinin akademik başarısının geliştirilmesi amacıyla her yıl on milyonlarca lira harcanıyor. İmam hatip okulları öğrenci başarısının artırılmasına yönelik AR-GE çalışmaları için Alman Kalkınma Bankası’ndan alınan 46 milyon TL’lik kredinin 40,4 milyon TL’sinin 2020-2024 döneminde harcandığı belirtiliyor.