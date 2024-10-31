İmam hatiplere 3 senede servet akacak: Günde 137 milyon TL

AKP iktidarının ülkeyi dinselleştirme politikasının en etkili yansıması eğitim alanında oldu. Öğrencilerin ve velilerin akademik eğitim taleplerine karşın eğitim yatırımlarının büyük bölümü dini ve mesleki eğitim için yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bütçe verileri de iktidarın eğitim alanındaki tercih ve yönelimlerine ayna tuttu.

MEB, din öğretimi okulları için 2023 yılında 10 milyar 611 milyon 712 bin TL kaynak ayırdı. İmam hatipler için ayrılan 10,6 milyar TL’lik kaynağı aşan MEB, 2023 yılı sonu itibarıyla 14 milyar 134 milyon 951 bin TL’lik harcamaya imza attı.

HARCAMA 30 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Öğrencilerin bir öğün ücretsiz yemek talebine kayıtsız kalan bakanlığın 2024 yılı imam hatip okulları bütçesi ise 28 milyar 173 milyon 740 bin TL oldu. 2024’ün ilk yarısında imam hatipler için harcanan para ise kayıtlara, 15 milyar 465 milyon 266 bin TL olarak geçti. Buna göre, Ocak 2023-Haziran 2024 dönemini kapsayan bir buçuk yılda imam hatipler için kullanılan toplam kaynak, 29 milyon 600 milyon 217 bin TL’ye ulaştı.

MEB’in din öğretimi okulları için 2025, 2026 ve 2027 yıllarında harcamayı öngördüğü kaynak da hesaplandı. Bakanlığın 2025-2027 döneminde imam hatipler için toplam 150 milyar 331 milyon 527 bin TL kaynak kullanacağı belirtildi.

İmam hatipler için kullanılması öngörülen 150,3 milyar TL’lik kaynağın yıllara göre dağılımı şöyle:

• 2025: 42 milyar 642 milyon 305 bin TL

• 2026: 50 milyar 359 milyon 673 bin TL

• 2027: 57 milyar 329 milyon 549 bin TL