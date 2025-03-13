İmam hatiplere Almanya kredisi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) imam hatip liselerindeki öğrencilerin merkezi sınav başarısını artırma çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, “Öğrenci başarısının artırılması” için 2020 yılında proje başlatıldı. Proje için Alman Kalkınma Bankası'ndan 46 milyon TL’lik kredi alındı. MEB, 46 milyon TL’lik dış kredinin üzerine öz kaynaklarından 29 milyon TL koyarak, projenin toplam bütçesini 75 milyon TL’ye çıkardı.

İmam hatipli öğrencilerin akademik başarısının artırılmasına yönelik AR-GE çalışmalarının maliyeti belli oldu. BirGün'ün MEB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, imam hatip okulları öğrenci başarısının artırılması için yürütülen çalışmalar kapsamında 4 yılda milyonlarca lira harcandı.

TOPLAM 75 MİLYON TL

2024 yılı sonu itibarıyla imam hatipli öğrencilerin başarısının artırılması için kullanılan toplam kaynak 40 milyon 470 bin TL oldu. Proje için 2025 yılında ise 27 milyon TL harcama yapılması öngörüldü. 2026 yılının sonunda tamamlanacağı belirtilen çalışmalar için de toplam 75 milyon TL’lik kaynak kullanılması planlandı.

MEB’in, merkezi sınavlardaki başarının artırılması için imam hatiplere yönelik kaynak seferberliğine karşın, bu liselerdeki yılsonu başarı puanı ortalamasının halen istenilen düzeye ulaşamaması dikkati çekti. İmam hatip liselerindeki öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamasının 72 olduğu ifade edildi.

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EĞİTİM SİSTEMİ VE ÖĞRENCİ TERCİHİ UYUMSUZLUĞU

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın yerleştirme sonuçları, eğitim sistemi ve öğrencilerin tercihleri arasındaki uyumsuzluğu gözler önüne seriyor. Sınava giren öğrencilerin yalnızca yüzde 34’ü sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih yaparken imam hatip ortaokulundan mezun öğrencilerin yalnızca yüzde 47’si, ortaöğretim yaşamına imam hatipte devam etmek istiyor.