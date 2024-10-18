İmam hatipte 16 çocuğa cinsel istismarda yeni detay: Müdür yardımcısı daha önce 12 çocuğa istismarla suçlanmış

Onur DURMUŞ

Ordu’daki Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısı K.Ç., 16 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Tutuklu yargılanan K.Ç.’nin Ağrı’da daha önce görev yaptığı bir okulda da 12 çocuğa cinsel istismarla suçlandığı ve daha sonra takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

Ordu’nun Aybastı İlçesi’nde bulunan Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 16 öğrenci, müdür yardımcısı K.Ç. tarafından sözlü ve fiziksel istismara maruz bırakıldıkları gerekçesiyle okul idaresine giderek şikâyetçi oldu.

16 erkek öğrenciden bazıları sadece sözlü, bazıları ise hem sözlü hem de fiziki istismara maruz kaldıklarını ifadelerinde beyan etti. Öğrenciler, K.Ç.'nin, özel bölgelerine dokunduğunu ve kendilerine cinsel imalı söylemlerde bulunduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin ifadelerinin ardından K.Ç. hakkında savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Aybastı Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan soruşturma daha sonra Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan K.Ç. Ünye Cezaevi’ne gönderildi.

GÖREV YAPTIĞI ESKİ OKULDA DA TACİZ İDDİASIYLA YARGILANMIŞ

Yaklaşık 5 aydır tutuklu yargılanan K.Ç. isimli müdür yardımcısının Ağrı’da görev yaptığı bir okulda da 12 öğrenciye cinsel istismardan suçlandığı ortaya çıktı.

BirGün’ün ulaştığı Aybastı Asliye Ceza Mahkemesi’nce yazılan kararda, "K.Ç. hakkında benzer iddialardan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmüş olan bir adli soruşturma dosyasının da bulunduğu, dosyanın takipsizlik karar ile sonuçlandığı, şüphelinin yine o dosyada da benzer bir şekilde okul idaresinin kendisine iftira attıklarını bildirerek, bu dosyada olduğu şekilde savunmada bulunduğu" ifadeleri yer aldı.

Aybastı Asliye Ceza Mahkemesi, Ağrı’daki soruşturmaya ilişkin, "Mağdurların sonrasında gelip beyanlarından vazgeçtiklerini bildirmeleri üzerine şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildiği, dosyanın yapılan incelemesinde mağdurlarının iddialarının dosyamız mağdurlarının iddialarının benzer nitelikte olduğu, şaka adı altında şüphelinin mağdurlara cinsel amaçla istismar ettiği" bilgisini de dosyaya ekledi.

CİNSİYETÇİ SÖYLEMLERİ SEBEBİYLE BAŞKA OKULA GÖNDERİLMİŞ

Ağrı’daki açılan soruşturmada takipsizlik kararının verilmesinin ardından Ordu’daki Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde göreve başlayan çocuklara taciz iddiasıyla tutuklanan K.Ç.’nin 8 ay önce Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısıyken okul idaresi tarafından "çocuklara cinsiyetçi ifadeler kullanma" gerekçesiyle Aybastı Anadolu Lisesi’ne gönderildiği de ortaya çıktı.