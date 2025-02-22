İmam hatipte '16 çocuğa istismar' davasında yeni gelişme: Serbest bırakılan müdür yardımcısı yeniden tutuklandı

Ordu’nun Aybastı İlçesi’nde bulunan Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 16 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan müdür yardımcısı K.Ç. yaklaşık 8 aydır tutuklu yargılanıyordu.

BirGün'ün ulaştığı yeni bilgilere göre, 17 Ocak 2025'te görülen duruşmada K.Ç.'nin delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı öğrenildi.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi savcısının 16 öğrencinin 7'sinin dinlenmediği gerekçesiyle yaptığı itiraz sonucu müdür yardımcısı K.Ç. 22 Ocak'ta yeniden tutuklandı.

Tutuklu olarak yargılanması devam eden müdür yardımcısı K.Ç'nin 9 Nisan 2025'te yeniden mahkemeye çıkacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ordu’nun Aybastı İlçesi’nde bulunan Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 16 öğrenci, müdür yardımcısı K.Ç. tarafından sözlü ve fiziksel istismara maruz bırakıldıkları gerekçesiyle okul idaresine giderek şikayetçi oldu.

Okul idaresinde ilk önce çocukların yazılı savunmaları alındı. Daha sonra savcılığa intikal eden olayla ilgili savcı, pedagog eşliğinde çocukların ifadelerine başvurdu.

ÖĞRENCİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

16 erkek öğrenciden bazıları sadece sözlü, bazıları ise hem sözlü hem de fiziki istismara maruz kaldıklarını ifadelerinde beyan etti.

Öğrenciler, K.Ç.'nin, özel bölgelerine dokunduğunu ve kendilerine cinsel imalı söylemlerde bulunduğunu dile getirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öğrencilerin ifadelerinin ardından K.Ç. hakkında savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan K.Ç., Ünye Cezaevi’ne gönderildi.

MAHKEMELER ARASI "UYUŞMAZLIK"

Aybastı Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan soruşturma daha sonra Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi ise Aybastı Ağır Ceza Mahkemesi ile aralarında oluşan "zımni görev uyuşmazlığının giderilmesi" için dosyayı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Aybastı Asliye Ceza Mahkemesi’ne tevdi etti.

Kararda, “Yapılan incelemede, eylemin çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturduğundan ve sanığın üzerine atılı eylemlerin takdirinin üst dereceli mahkemeye ait olduğundan bahisle dosyanın Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

VELİLERE “ÇOCUKLARINIZIN SİCİLİNE İŞLER” BASKISI

Olayla ilgili hukuki süreç devam ederken Aybastı Belediyesi’nde çalışan bazı idarecilerin, şikâyette bulunan öğrencilerin ailelerine baskı yaparak ifadeleri geri çektirdiği öne sürüldü.

BirGün’e konuşan şüphelinin istismar ettiği bir öğrencinin velisi, “Bize ifademizi geri çekmemiz için bazı kişiler geldi. Görüşmede kendileri çocuklarının fotoğrafları ifşa olur ve çocukların bu durum siciline işler. İşe girerken karşılarına çıkar. Bu şikâyetten vazgeçin” denildiğini iddia etti.

K.Ç.’nin avukatı ise “davada gizlilik kararı var” diyerek sorularımıza cevap vermedi.

CİNSİYETÇİ SÖYLEMLERİ SEBEBİYLE BAŞKA OKULA GÖNDERİLMİŞ

K.Ç. isimli öğretmenin çocukların savcılığa verdiği şikâyetlerden yaklaşık 4 ay önce Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısıyken okul idaresi tarafından “çocuklara cinsiyetçi ifadeler kullanma” gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı ve geçici olarak Aybastı Anadolu Lisesi’ne gönderildiği de ortaya çıktı.

GÖREV YAPTIĞI ESKİ OKULDA DA TACİZ İDDİASIYLA YARGILANMIŞ

Yaklaşık 8 aydır tutuklu yargılanan K.Ç. isimli müdür yardımcısının Ağrı’da görev yaptığı bir okulda da 12 öğrenciye cinsel istismardan suçlandığı ortaya çıktı.

BirGün’ün ulaştığı Aybastı Asliye Ceza Mahkemesi’nce yazılan kararda, "K.Ç. hakkında benzer iddialardan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmüş olan bir adli soruşturma dosyasının da bulunduğu, dosyanın takipsizlik karar ile sonuçlandığı, şüphelinin yine o dosyada da benzer bir şekilde okul idaresinin kendisine iftira attıklarını bildirerek, bu dosyada olduğu şekilde savunmada bulunduğu" ifadeleri yer aldı.

Aybastı Asliye Ceza Mahkemesi, Ağrı’daki soruşturmaya ilişkin, "Mağdurların sonrasında gelip beyanlarından vazgeçtiklerini bildirmeleri üzerine şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildiği, dosyanın yapılan incelemesinde mağdurlarının iddialarının dosyamız mağdurlarının iddialarının benzer nitelikte olduğu, şaka adı altında şüphelinin mağdurlara cinsel amaçla istismar ettiği" bilgisini de dosyaya ekledi.

CİNSİYETÇİ SÖYLEMLERİ SEBEBİYLE BAŞKA OKULA GÖNDERİLMİŞ

Ağrı’daki açılan soruşturmada takipsizlik kararının verilmesinin ardından Ordu’daki Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde göreve başlayan çocuklara taciz iddiasıyla tutuklanan K.Ç.’nin 8 ay önce Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısıyken okul idaresi tarafından "çocuklara cinsiyetçi ifadeler kullanma" gerekçesiyle Aybastı Anadolu Lisesi’ne gönderildiği de ortaya çıktı.





