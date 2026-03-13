İmam hatipte skandal: Öğretmenden kız öğrenciye istismar

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan kadın öğretmen hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel taciz” suçlarından toplamda 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

OKUL İDARESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Özgün Kocaeli'nde yer alan habere göre olay, 2024 yılında Gölcük Kız İmam Hatip Lisesi’nde yaşandığı iddiasıyla gündeme geldi. O dönemde 14 yaşında olan B.Ş.’nin, müzik öğretmeni A.G. tarafından zincirleme şekilde cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine okul yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖĞRETMEN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan öğretmen A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya daha sonra Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Davanın görülen dördüncü celsesinde tutuksuz sanık A.G., mağdurun anne ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık öğretmen savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyada yer alan deliller doğrultusunda sanığın mağdura cinsel amaçlı temaslarda bulunduğunu ve taciz ettiğini belirtti. Savcı, sanığın “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıldan 18 yıla, “cinsel taciz” suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.