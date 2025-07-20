İmam hatipten rekor yüzdelik!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında yaşanan skandallara ilişkin gelişmeler sürüyor.

15 Haziran’da 1 milyona yakın öğrencinin girdiği LGS öğrenciler tarafından son yılların en zor sınavı olarak nitelendirildi.

Bu yıl 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sınavın zorluğuna rağmen 2025’te önceki yıllara kıyasla rekor sayıda öğrenin birinci çıkması şüphelere yol açtı. İmam hatip ortaokullarında ve birçok özel okulda çok sayıda birinci çıkması ve aynı okullarda yüzdelik dilime giren öğrenci sayısının da yüksek olması dikkat çekti.

101 ÖĞRENCİ YÜZDE 10’LUK DİLİMDE

Bu okullardan biri de Antalya Kepez İmam Hatip Ortaokulu. Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yüzde 1 ile yüzde 10’luk dilim arasına kaç öğrenci girdiği duyuruldu. Buna göre, okulda yüzde 10’luk dilime tam 101 öğrenci girdi. Bunlardan 31’i ise ilk yüzde 3’lük dilimde yer aldı.

Gazeteci Murat Ağırel de, Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin 45’inin tüm Türkiye’de sınava girenler arasında yüzde 1’lik dilime yerleştiğini belirtti.