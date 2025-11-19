İmam, “Kadınlar mezara gelmesin” dedi

Muğla’nın Datça ilçesinde Yazı Köyü Belen Mahallesi’nde gerçekleşen bir cenaze töreninde, emekli imam Selahattin Uzun, kadınların mezara gelmemesi gerektiğini söyledi.

Emekli imam Uzun’un sözlerinin ardından cenazeye katılan Gülkadın Taş, “Duayı okuyan hoca tam cenaze omuzlanacakken üstüne basa, basa kadınlara mezarlığa kadınların gelmemesi gerektiğini söyledi. Biz kadınlar öylece birbirimizin yüzüne baka kaldık, ölen bir kadındı biz neden mezarlığa gidemiyoruz. Ben Yazı Köylüyüm. İlk kez böyle bir söz duydum” dedi.

"ÖLEN YAKINIM OLABİLİR"

Taş, “Kaldı ki bu bir kadın erkek meselesi de değil, ölen babam olabilir, kocam olabilir erkek kardeşim de olabilir. Mezarlığa gitmek için erkek olmamız mı gerekiyor. Ben babamın üstüne de toprak attım, bu nedir ya, eski köye yeni adet. Kadın mezarlığa gidemez diye bir şey olur mu? Bunun adı cenaze de bile kadınları ötelemek. Madem bizlerin cenaze töreni sırasında mezarlığa gelmemizi istemiyorlar, o zaman bizlerin cenazelerini de kabul etmesinler” diye konuştu.

Yazı Köyü Muhtarı Mert Yalçın, Çeşmeköylü emekli imam Selahattin Uzun olduğunu, böyle bir sözü daha önce başka cenaze törenlerinde de söylediğini ifade etti. Yalçın, “Konuşup, bundan sonra böyle bir söz söylememesini isteyeceğiz” dedi.

İMAM KENDİNİ SAVUNDU

Emekli imam Uzun ise cenaze töreni sırasında bu sözü söylediğini kabul ettikten sonra kendince "dinen böyle bir kural olduğunu" söyledi.