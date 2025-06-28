İmam milletvekili yasama faaliyetinde: "Raporu okumadım"

Diyarbakır Ulu Camii’nde imamlık yapan Mehmet Said Yaz, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından sağ siyasetin gözdesi oldu. AKP, “Verdiği vaazlara halktan büyük beğeni topladığı” gerekçesiyle İmam Yaz’ı 14 Mayıs 2023’te Diyarbakır Milletvekilliğine aday gösterdi.



Yaz, AKP’nin milletvekili listesinin ikinci sırasında yer aldığı Diyarbakır’dan milletvekili seçildi. Vaazları nedeniyle AKP’den aday yapıldığı belirtilen Yaz, TBMM Genel Kurul kürsüsünü de cami minberi gibi kullandı.

AYET VE ŞİİR

AKP’li Yaz, 16 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmak için beş kere söz aldı.

Yaz, beş konuşmasından dördünde ayet, bir konuşmasında ise şiir okudu. AKP Milletvekili Yaz, tavrını komisyon toplantısında da sürdürdü. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Yaz, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2024 yılı raporunun görüşüldüğü Dilekçe Komisyonu İle İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu’nun toplantısına katıldı.

Konuşmasına, “Hicri yılbaşını” kutlayarak başlayan Yaz, “Değerli arkadaşlar, insan Allah’ın kainatta yarattığı en mükemmel projedir, Allah’ın projesi… İnsanlığa hizmet etmek de insanoğlunun yaptığı iyilikler içerisinde en salih amel ve en değerli ameldir. Biz de İnsan Hakları Komisyonu olarak insanı merkeze aldığımız için çok önemli görevler ifa etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

ALLAH’IN NASLARI

Yaz’ın, komisyondaki asli görevine ilişkin hazırlık yapmadığı da konuşmasına yansıdı. KDK’nin raporunu okumadığını kaydeden Yaz, şunları söyledi:

“Ben burada raporu okumadım arkadaşlar gibi, çok uzun uzun raporu okuyanlar var, raporun hazırlanmasında kimin çabası varsa onlara teşekkür ediyorum. 2025 yılı bütçesi 340 milyon 972 bin TL civarında olan bir bütçe ve

bu büyük bütçeye hükmeden bu kuruluşun yaptığı bütün çalışmaların sadece tavsiye niteliğinde olmasını ben de şahsen yadırgıyorum. Öyle bir yerde çalışıyoruz ki ne Allah’ın nasları, kanunları insanı bağlıyor ne de Anayasa

insanı bağlamadığı bir memlekette sadece tavsiye kararı yani tavsiyelerle insanları bağlamak biraz sıkıcı. Ben istiyorum ki caydırıcı gücü olsun."